Andrea y María Fernanda Gómez Rangel regresan a casa tras ser localizadas

SALTILLO, COAH.- Las hermanas Andrea Michel Gómez Rangel, de 10 años de edad, y María Fernanda Gómez Rangel, de 5 años, fueron localizadas y ya se encuentran nuevamente con su familia, informó la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila.

La dependencia dio a conocer que el hallazgo fue resultado de las acciones de búsqueda desplegadas tras el reporte de no localización de ambas menores, así como de la coordinación entre distintas instituciones involucradas en el operativo.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, las niñas habían sido reportadas como desaparecidas luego de ser vistas por última vez el pasado 28 de mayo en Saltillo, situación que derivó en la activación inmediata de los protocolos de búsqueda.

Tras varios días de investigación y seguimiento, las menores fueron ubicadas y reunidas con su madre, Berenice Rangel. De manera extraoficial, se informó que las niñas presuntamente habrían sido sustraídas por su padre durante la semana pasada, situación que formaba parte de las líneas de investigación.

El caso generó atención entre la ciudadanía luego de que la Fiscalía emitiera fichas de búsqueda para solicitar el apoyo de la población en la localización de las menores. A través de redes sociales y distintos medios de comunicación se difundieron los datos y fotografías de ambas niñas con el objetivo de obtener información que ayudara a encontrarlas.

Durante las labores de búsqueda, personal especializado de la Fiscalía trabajó en diversas líneas de investigación y mantuvo coordinación con corporaciones de seguridad para fortalecer las acciones encaminadas a dar con su paradero.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias en que fueron localizadas ni sobre las investigaciones que continúan en torno al caso. Sin embargo, confirmaron que ambas menores se encuentran a salvo y nuevamente bajo el resguardo de su familia.