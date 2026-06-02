Localizan a Melany Uribe en Saltillo tras intensa búsqueda

SALTILLO, COAH.- La adolescente Melany Estefania Uribe Amaya, de 16 años de edad, quien contaba con reporte de desaparición y una Alerta Amber activa, fue localizada con vida la tarde de este martes en el sector conocido como "Las Escaleras al Cielo", al sur de Saltillo.

De acuerdo con los primeros informes, elementos de la Policía Municipal realizaban recorridos de vigilancia preventiva en las inmediaciones de los pozos de agua cercanos a esa zona cuando observaron a una joven caminando sola a la distancia.

Al aproximarse para verificar su situación, los oficiales identificaron que se trataba de la menor que era buscada por las autoridades y sus familiares desde días atrás.

Tras confirmar su identidad, los agentes procedieron a brindarle resguardo y notificaron a las instancias correspondientes para continuar con los protocolos de atención y localización de personas desaparecidas.

Minutos después arribaron al lugar elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), quienes proporcionaron acompañamiento psicológico y contención emocional a la adolescente. Según trascendió, la joven mostró agradecimiento por el apoyo recibido y tuvo un emotivo encuentro con los oficiales que participaron en su localización.

La búsqueda de Melany se intensificó luego de que sus familiares acudieran el pasado 1 de junio ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila para reportar su ausencia. Como parte de las acciones de búsqueda, las autoridades activaron una Alerta Amber y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar información que permitiera dar con su paradero.

La Fiscalía había informado que la menor fue vista por última vez en la colonia Loma Linda, en Saltillo, por lo que se desplegaron diversas acciones de localización en coordinación con corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Tras su hallazgo, la adolescente fue reportada en buen estado de salud y quedó bajo la atención de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos correspondientes y facilitar su reintegración con su familia.