Interés de empresas coreanas en Monclova se suma a subasta de AHMSA

SALTILLO, Coah. - La definición del nuevo propietario de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) continúa sin que alguno de los postores precalificados tenga, hasta ahora, una ventaja clara, informó Luis Eduardo Olivares Martínez, secretario de Economía de Coahuila.

El funcionario señaló que el gobierno estatal mantiene comunicación con los responsables del proceso de subasta para dar seguimiento a su desarrollo y procurar que el resultado permita contar con recursos para cubrir las liquidaciones de los trabajadores.

Explicó que uno de los objetivos es que AHMSA pueda volver a operar como una unidad productiva, por lo que se busca evitar que sus activos sean vendidos de manera separada. "Lo que estamos evitando es que se vendan los activos a destajo", señaló Olivares Martínez.

El secretario indicó que la intención es que el eventual comprador tenga capacidad para invertir los recursos necesarios para reactivar las operaciones de la empresa y contribuir a la recuperación de empleos en la región Centro de Coahuila.

Actualmente, la subasta contempla la venta de AHMSA como una unidad productiva y participan en ella postores que previamente fueron precalificados. Olivares Martínez reconoció que, si finalmente no se concreta una operación integral, existe la posibilidad de recurrir a la venta individual de activos. Esta alternativa permitiría obtener recursos para cubrir las liquidaciones pendientes de los trabajadores.

Una vez que se determine quién adquirirá los activos y bajo qué esquema serán distribuidos, agregó, el gobierno de Coahuila buscará establecer una coordinación con el nuevo propietario para impulsar la reactivación de las operaciones y recuperar fuentes de empleo en la región.

En paralelo al proceso de AHMSA, el gobierno de Coahuila mantiene acciones para diversificar la actividad económica de Monclova y la región Centro.

El secretario de Economía informó que continúan registrándose acercamientos de empresas extranjeras interesadas en conocer las posibilidades de inversión en la zona, particularmente de compañías provenientes de Corea del Sur. Detalló que varias firmas coreanas han mostrado interés y se han acercado para conocer las condiciones de la región. Recientemente, una empresa realizó una visita, mientras que otra comitiva tiene previsto acudir durante las próximas semanas.

A estas actividades se sumarán dos eventos de promoción económica programados para realizarse en la región Centro antes de que termine el año. El funcionario señaló que cualquier proyecto encaminado a reactivar AHMSA deberá tomar en cuenta la situación actual del mercado del acero, cuyas condiciones han cambiado de manera importante desde el inicio de la crisis de la empresa.

Además de la situación laboral de los trabajadores, agregó, el proceso deberá considerar las condiciones actuales de la industria para definir las posibilidades de recuperación de la empresa. El gobierno federal también ha establecido como parte de los objetivos del proceso la protección de los derechos laborales y la recuperación de la actividad económica relacionada con AHMSA.