Estudiantes del Tec de Saltillo lanzarán globo para monitorear la atmósfera

SALTILLO, Coah.- Estudiantes del Tecnológico Nacional de México, campus Saltillo, preparan el lanzamiento de un globo de gran altura equipado con tecnología para observar, medir y registrar las condiciones de la atmósfera durante su recorrido.

Luis Javier Mora Peña, jefe del Departamento de Sistemas y Computación del Tec de Saltillo, explicó que el equipo llevará tres cámaras de alta definición, GPS y sensores destinados a medir distintas variables atmosféricas.

El dispositivo también permitirá registrar partículas suspendidas PM2.5, PM5 y PM10, información que será recopilada durante el ascenso.

De acuerdo con el proyecto, los datos serán enviados a la nube para habilitar una interfaz mediante la cual podrán consultarse las condiciones climatológicas registradas por el equipo.

Durante los primeros 10 kilómetros de altura se contempla mantener comunicación en tiempo real. Una vez que se pierda el enlace, la información continuará almacenándose de manera local, al igual que las imágenes captadas por las cámaras, para recuperarlas posteriormente junto con el equipo.

Mora Peña explicó que el globo tendrá una operación aproximada de dos horas con 20 minutos. Debido a la diferencia de presión en las capas superiores de la atmósfera, llegará un punto en el que el dispositivo reventará. Después comenzará el descenso por efecto de la gravedad y el GPS permitirá localizar el equipo para recuperar la información almacenada.

El académico señaló que el lugar de aterrizaje podría ubicarse en un radio de hasta 100 kilómetros respecto al punto de lanzamiento, con la posibilidad de que el equipo termine en alguna zona serrana.

El proyecto contempla una inversión estimada de 200 mil pesos. De este monto, alrededor de 150 mil pesos son aportados por la empresa Roel Servicios Especializados como parte de la vinculación con el Tec de Saltillo, mientras que el resto corresponde a recursos del propio instituto.

El lanzamiento está previsto para el 6 de noviembre de este año en el estadio del Tec de Saltillo. En torno a la actividad se contempla desarrollar una jornada académica en la que podrán participar estudiantes, docentes y medios de comunicación.

Mora Peña destacó que el proyecto representa una oportunidad para que los alumnos de Sistemas y Computación lleven sus conocimientos del aula a una aplicación tecnológica concreta. Señaló que la iniciativa permitirá trabajar en áreas como tecnología, comunicación, monitoreo atmosférico y procesamiento de información, mediante un desarrollo realizado desde el propio plantel.