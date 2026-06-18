Coahuila se acerca a 200 anuncios de inversión

SALTILLO, COAH.- Coahuila se encuentra cerca de alcanzar los 200 anuncios de inversión durante la actual administración estatal, con una derrama proyectada superior a los 150 mil millones de pesos y la generación de más de 70 mil empleos, informó el Secretario de Economía del estado, Luis Olivares, quien destacó que el balance del primer semestre de 2026 es positivo pese a la incertidumbre comercial que persiste en Norteamérica.

El funcionario señaló que, aunque siempre existe el objetivo de atraer más proyectos, los indicadores actuales reflejan una trayectoria favorable para la entidad y confió en que durante la segunda mitad del año continúe la llegada de nuevas inversiones.

Explicó que una parte importante de los proyectos permanece a la expectativa de los resultados de la revisión comercial relacionada con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), situación que ha generado cautela entre algunas compañías interesadas en instalarse en la entidad. "Lo que más nos conviene es que exista certeza. Independientemente de cuál sea el resultado de las negociaciones, una vez que se definan las reglas habrá condiciones para que muchos proyectos avancen", indicó.

Actualmente, la Secretaría de Economía mantiene entre 35 y 45 proyectos en análisis permanente, equivalentes a alrededor de 40 mil millones de pesos en inversión potencial y entre siete mil y ocho mil empleos proyectados. De estos, aproximadamente un 35 por ciento permanece en espera de mayor certidumbre comercial para concretar su llegada al estado.

Luis Olivares aclaró que, hasta el momento, no se ha registrado ninguna cancelación de inversiones, aunque sí se han presentado retrasos en algunos proyectos, varios de los cuales llevan entre seis y 18 meses en evaluación.

Asimismo, destacó que las giras de promoción económica continúan generando resultados y adelantó que en los próximos meses se realizarán nuevos anuncios derivados de estas actividades de atracción de inversiones.

Respecto a la generación de empleo, explicó que el perfil de las nuevas inversiones ha cambiado significativamente debido al avance de la automatización y la incorporación de tecnologías basadas en inteligencia artificial. Por ello, las nuevas plantas ya no demandan necesariamente grandes cantidades de mano de obra, sino personal más especializado y mejor remunerado.

El funcionario indicó que entre el 70 y el 80 por ciento de los proyectos actualmente en cartera corresponden a industrias altamente tecnificadas y automatizadas, particularmente en sectores relacionados con tecnología avanzada, inteligencia artificial y semiconductores.

En ese sentido, destacó que la región Sureste de Coahuila se ha consolidado como un ecosistema atractivo para empresas de alto valor agregado, mientras que otras regiones del estado continúan compitiendo por proyectos más intensivos en mano de obra. Finalmente, señaló que la reconfiguración de las cadenas globales de suministro podría representar una oportunidad para México y para Coahuila, especialmente en industrias que actualmente operan en otros continentes. Sin embargo, insistió en que el ritmo de llegada de estos proyectos dependerá en gran medida de la certidumbre que genere la conclusión de la revisión comercial en el marco del T-MEC.