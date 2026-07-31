Actividades recreativas en Curso de Verano 2026 en Saltillo

Saltillo, Coah.- El DIF Saltillo, que preside de manera honoraria Luly López Naranjo, llevó a cabo el Curso de Verano 2026, en el que niñas y niños tuvieron la oportunidad de disfrutar una semana llena de diversión, educación y activación.

Con la asistencia de 100 niñas y niños de 6 a 12 años de edad, el Curso de Verano se realizó en coordinación con Maestros Alianzas por Coahuila, en las instalaciones del DIF Saltillo.

De 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde, participaron en actividades artísticas, físicas y de ciencia, como elaboración de papalotes, origami, creación de títeres, plastilina, cuentacuentos, slime casero, fluido no newtoniano y muchas otras más.

Luly López Naranjo destacó que, como parte de las políticas públicas para impulsar la inclusión junto con el alcalde Javier Díaz González, el Curso de Verano 2026 se llevó a cabo también en el Centro Municipal de Atención al Autismo TEAcompaño con Amor.

"Ahí participaron nuestras niñas y niños autistas con actividades como rally, trabajo con pintura y masas moldeables, piñata, donas decoradas, germinar un frijol y muchas más", dijo.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo mencionó que la próxima semana continuará el Curso de Verano en el Centro Municipal de Atención al Autismo TEAcompaño con Amor, con la atención a otro grupo de niñas y niños ya inscritos.

Señaló, además, que durante la primera semana de agosto se realizarán actividades con un grupo de niñas y niños menores de 6 años que requieren atención especializada.