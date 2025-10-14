Presentan IV Torneo Anual de Pádel en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las acciones que se realizan en la administración municipal de Javier Díaz González para promover el deporte, en conferencia de prensa fue presentado el IV Torneo Anual de Pádel Smash Padel, por lo que se invita a quienes practican esta disciplina para que se inscriban.

En representación del director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo, Edgar Omar Puentes Montes, asistió la coordinadora de las academias de deportes con raqueta, Ariana Cepeda de la Mora, quien comentó que para el alcalde Javier Díaz González es muy importante impulsar el deporte a través de diferentes vertientes.

"Invitamos a las y los deportistas para que se inscriban en este importante torneo de pádel, estamos seguros de que será una gran fiesta deportiva, ya que están consideradas 20 categorías", apuntó Cepeda de la Mora.

Durante la presentación se dio a conocer que el IV Torneo Anual de Pádel Smash Padel se desarrollará del 2 al 15 de noviembre y que las inscripciones ya están disponibles a través de la App Pádel Draw, con cierre el próximo 28 de octubre.

El director del Instituto Estatal del Deporte en Coahuila, Antonio Cepeda Licón, resaltó todos los esfuerzos que se hacen con el objetivo de impulsar las actividades deportivas en todas las disciplinas.

"Felicito a los organizadores por este torneo de pádel en su cuarta edición, es muy importante tener instalaciones deportivas, pero es igual de importante darles vida a través de este tipo de competencias", afirmó el director del Inedec.

Gabriel de las Fuentes, integrante del Consejo Directivo de Smash Pádel, dio a conocer que en esta ocasión se repartirán premios en efectivo y especie por 500 mil pesos y se espera una participación de 350 parejas.

Por su parte, el gerente operativo de Smash Pádel, agregó que en esta cuarta edición del torneo se incluyeron categorías infantiles con el propósito de promover este deporte desde temprana edad.