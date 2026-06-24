Diputada Luz Elena Morales presenta reforma electoral en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La iniciativa de reforma electoral presentada por diputados locales busca armonizar la legislación estatal con las modificaciones constitucionales aprobadas a nivel federal en materia de no reelección y combate al nepotismo, informó la diputada electa Luz Elena Morales.

La legisladora explicó que el proyecto reproduce los términos establecidos en la Constitución federal, incluida la prohibición de la reelección con efectos a partir de 2030 y las disposiciones relacionadas con el nepotismo. "Lo que yo pude ver es que corresponde a una misma armonización total con las reglas federales. No hay algo extraordinario", señaló.

Sin embargo, destacó que la propuesta incorpora un elemento adicional impulsado por legisladores de la Alianza: nuevos requisitos de elegibilidad para quienes aspiren a cargos de elección popular. De acuerdo con Morales, los candidatos deberán acreditar que no cuentan con órdenes de aprehensión vigentes, que no son prófugos de la justicia y que no mantienen vínculos con el crimen organizado. "Esa sí es una diferencia que se tiene en esta legislatura, en esta propuesta, en la iniciativa que se presentó ayer por los diputados", indicó.

Respecto a la reforma contra el nepotismo, consideró que quienes impulsan este tipo de medidas deben actuar con congruencia entre su discurso y la aplicación de la ley. Recordó que la Presidenta de la República promovió originalmente la iniciativa y lamentó que durante el proceso legislativo se modificaran los plazos previstos para su entrada en vigor. "Son los primeros que tendrán que dar el ejemplo de cómo tienen que tener una congruencia con su discurso y con el cumplimiento de la ley", expresó.

La diputada electa agregó que corresponderá a los legisladores locales analizar y resolver la propuesta, garantizando certeza jurídica y política a la ciudadanía.