Luz Elena Morales lidera el inicio del periodo legislativo en Coahuila

SALTILLO, Coah. - El Congreso de Coahuila iniciará este lunes el último periodo ordinario del tercer año de la actual Legislatura, con el análisis del paquete económico como uno de los principales asuntos de la agenda.

La presidenta de la Junta de Gobierno, Luz Elena Morales Núñez, informó que previamente se realizó una reunión para definir la integración del orden del día y los temas que serán discutidos durante las primeras sesiones.

Advirtió que, como ocurre habitualmente en el cierre del año legislativo, existe una amplia cantidad de asuntos por desahogar, entre los que destacan las leyes de ingresos y los presupuestos. "Sin duda, siempre los últimos periodos del año vienen cargados de muchas cosas", señaló.

Morales Núñez indicó que los trabajos relacionados con el paquete económico ya comenzaron y reconoció la labor de la diputada Beatriz Fraustro al frente del Congreso del Estado. Añadió que continuará la coordinación con Fraustro para atender los asuntos que permanecen pendientes y avanzar en los trabajos legislativos.

La presidenta de la Junta de Gobierno adelantó que será este martes cuando se proporcionen mayores detalles sobre los temas que integrarán la agenda del periodo ordinario.

Respecto al desempeño de la Legislatura, Morales Núñez destacó que durante los más de dos años y medio de trabajo parlamentario se ha mantenido una dinámica basada en la coordinación y el respeto entre las diferentes fuerzas políticas. "Yo creo que hemos trabajado como Legislatura muy bien estos dos años y poquito más de dos años y medio; ha sido con mucho respeto, con cordialidad y, sobre todo, poniendo por delante los intereses de los pueblos", afirmó.

Con el inicio de este periodo, el Congreso de Coahuila entra en la etapa final de la actual Legislatura, que concluirá después de tres años de trabajo parlamentario.