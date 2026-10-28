La legisladora Magaly Hernández propone reglamento sobre uso de celulares en escuelas de Coahuila

SALTILLO, Coah. - La Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU) respondió al exhorto de la diputada local Magaly Hernández para agilizar la definición de los lineamientos que regularán el uso de teléfonos celulares en las escuelas públicas durante la jornada escolar.

La legisladora informó que las disposiciones se abordarán durante el próximo Consejo Técnico Escolar, programado para este viernes, con el objetivo de establecer reglas claras para aplicar la restricción y evitar afectaciones a la labor docente.

De acuerdo con la respuesta que recibió de la dependencia, una de las medidas contempla recoger los teléfonos celulares a la entrada de los planteles. Los estudiantes que no entreguen sus dispositivos en el tiempo y la forma establecidos recibirán un reporte.

Además, los padres de familia deberán firmar el reglamento que acuerde la comunidad educativa, con el cual conocerán las disposiciones y las sanciones previstas por incumplimiento.

Hernández consideró positivo que la autoridad educativa haya atendido su planteamiento, pues sostuvo que la aplicación de la restricción debe contar con criterios definidos por las instancias correspondientes y no depender únicamente de decisiones individuales de los docentes.

"Me da gusto porque, más allá de exhortarlos, es trabajar en conjunto en beneficio de la educación", expresó la legisladora, quien recordó su trayectoria como maestra y señaló que su objetivo es respaldar a sus compañeros y contribuir al mejoramiento de la educación.

Añadió que contar con lineamientos oficiales permitirá una mayor coordinación entre las autoridades educativas y el personal docente para aplicar la medida.

"Era ahí justo el punto clave para poder trabajar de manera coordinada", señaló.

En otro tema, la diputada hizo un llamado a la Secretaría de Educación de Coahuila para que, en coordinación con el Ayuntamiento de Piedras Negras, realice un diagnóstico sobre la demanda educativa y la disponibilidad de espacios en los planteles.

La propuesta busca identificar cuántos estudiantes están pendientes de asignación y conocer las necesidades de atención para garantizar que niñas, niños y jóvenes tengan acceso a un lugar en las aulas.

Hernández señaló que disponer de información clara y actualizada permitirá a las autoridades tomar medidas oportunas para prevenir el ausentismo y el abandono escolar.

La legisladora destacó que la coordinación entre los gobiernos estatal y municipal es fundamental para identificar las necesidades educativas y establecer acciones que garanticen el derecho a la educación.