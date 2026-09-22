Coahuila: Proponen sanciones por violencia en el entorno escolar

SALTILLO, COAH.- La diputada local Magaly Hernández presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar el Código Penal de Coahuila de Zaragoza y establecer sanciones por violencia en el entorno escolar.

La propuesta busca incorporar un capítulo que defina quiénes integran la comunidad educativa y establezca reglas específicas para atender conductas violentas, medidas de protección para las víctimas, sanciones y agravantes, de acuerdo con la gravedad de los hechos y la edad de quienes los cometan.

Hernández señaló que la comunidad educativa debe incluir a padres de familia, maestros y alumnos, además del personal de las instituciones escolares.

Explicó que la iniciativa también pretende atender hechos de violencia registrados en los alrededores de los planteles, particularmente conflictos entre padres de familia que posteriormente pueden trasladarse al interior de las escuelas.

"Es muy importante que especifiquemos quién integra una comunidad educativa. Pues los padres de familia, maestros y alumnos", declaró.

La legisladora sostuvo que actualmente existen limitaciones para que los docentes intervengan cuando los hechos ocurren fuera de las instituciones, aunque posteriormente tengan consecuencias dentro de los planteles.

Como ejemplo, mencionó un enfrentamiento registrado hace una o dos semanas entre madres de familia de los turnos matutino y vespertino, quienes tuvieron que ser separadas por una supervisora afuera de un plantel.

Hernández consideró que este tipo de conflictos puede repercutir en los estudiantes, al señalar que las riñas entre adultos pueden trasladarse posteriormente al ámbito escolar.

"Esa riña al exterior lo llevan al interior", afirmó.

La iniciativa contempla también establecer una sanción para adolescentes que incurran en conductas violentas dentro del entorno escolar. La diputada señaló que, por tratarse de menores de edad, actualmente existen casos en los que no se aplica una sanción como la que se busca establecer.

"Lo que buscamos es que sí exista una sanción para que el alumno lo piense dos veces antes de actuar", manifestó.

La propuesta, aclaró, no se limita a agresiones entre estudiantes o contra maestros, sino que busca abarcar a toda la comunidad educativa, incluidos los padres de familia.

Hernández indicó que el objetivo es que las escuelas sean espacios seguros para estudiantes, docentes y personal, con protección tanto para su integridad física como emocional.

"Cuidar a nuestra comunidad escolar también significa actuar ante la violencia y no permitir que se vuelva parte de la vida cotidiana", expresó.