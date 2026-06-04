Magaly Hernández pide supervisión de juegos en escuelas de Coahuila

SALTILLO, Coahuila. - La diputada local Magaly Hernández presentó un punto de acuerdo ante el Congreso del Estado para solicitar a la Secretaría de Educación de Coahuila y al Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) una supervisión integral de los juegos y estructuras recreativas instaladas en escuelas de educación básica. La legisladora señaló que, tras los recientes incidentes registrados en planteles escolares de Monclova, algunos padres de familia han optado por desmontar juegos infantiles y enviarlos a bodegas de la dependencia educativa por temor a que representen un riesgo para los estudiantes. Sin embargo, Hernández consideró que retirar estos espacios recreativos no es la solución, ya que forman parte fundamental del desarrollo y la convivencia de niñas y niños. Por ello, insistió en la necesidad de que las autoridades realicen revisiones técnicas exhaustivas en todos los centros educativos, tanto de preescolar como de primaria, sin importar si los juegos son nuevos o antiguos. "Los niños tienen derecho a convivir, jugar y contar con áreas recreativas adecuadas para su desarrollo. Lo que pedimos es que las autoridades cumplan con su responsabilidad de inspeccionar y garantizar que estos espacios sean seguros", expresó.

Además, la diputada advirtió sobre las deficiencias en la atención de emergencias escolares por parte del sistema 911, situación que, afirmó, ha sido reportada de manera recurrente por directivos y docentes. Recordó que en el caso reciente ocurrido en Monclova, tanto autoridades escolares como padres de familia solicitaron apoyo mediante llamadas de emergencia sin obtener una respuesta inmediata. Ante ello, solicitó fortalecer la coordinación entre los planteles educativos y los servicios de emergencia para asegurar una respuesta rápida y efectiva cuando se presenten accidentes o situaciones de riesgo dentro de las escuelas. Hernández destacó que los docentes cumplen con los protocolos establecidos y brindan primeros auxilios cuando es necesario; sin embargo, enfrentan limitaciones para trasladar a los estudiantes sin autorización médica o institucional, lo que los coloca en una situación complicada cuando los servicios de emergencia no acuden oportunamente.

La legisladora también alertó sobre los efectos de las altas temperaturas en la comunidad escolar. Informó que ya se han registrado casos de golpes de calor entre estudiantes y docentes en diversos municipios, incluidos desvanecimientos de alumnas en Sabinas y afectaciones a maestros en Monclova. Por ello, hizo un llamado a revisar y actualizar los protocolos de actuación ante fenómenos climáticos extremos, incorporando la experiencia y participación directa del personal docente, quienes enfrentan diariamente estas condiciones en las aulas. Finalmente, reiteró que la seguridad, integridad y bienestar de niñas, niños y adolescentes debe mantenerse como una prioridad permanente para las autoridades educativas y de protección civil, a fin de prevenir riesgos y garantizar entornos escolares seguros.