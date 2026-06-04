Magisterio en Acción exige auditoría por venta en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Integrantes del movimiento Magisterio en Acción por la Seguridad Social acudieron al Congreso del Estado para ratificar su solicitud de que se investigue la venta de un terreno perteneciente al Seguro del Maestro en Torreón, al considerar que existen dudas sobre la legalidad y transparencia de la operación.

Los representantes del movimiento demandaron que el caso sea revisado a fondo por la Auditoría Superior del Estado, además de que se deslinden responsabilidades y, en caso de encontrarse irregularidades, se apliquen las sanciones correspondientes.

Gustavo García, integrante de la organización, explicó que el objetivo es que los legisladores turnen el asunto a las instancias competentes para realizar una revisión exhaustiva de la transacción, particularmente por los cuestionamientos que existen respecto al precio de venta y a las facultades legales bajo las cuales se concretó.

Indicó que, de acuerdo con información difundida públicamente, el predio habría sido vendido a un particular con fines de desarrollo habitacional, situación que, afirmó, resulta preocupante debido a que el Seguro del Maestro tiene funciones específicas relacionadas con la administración de recursos destinados a prestaciones y fondos de retiro de los trabajadores de la educación.

"El Seguro del Maestro tiene como finalidad administrar los recursos aportados por los trabajadores y el Gobierno del Estado para garantizar beneficios y seguridad social. Por ello es necesario aclarar cualquier operación que involucre bienes de la institución", señaló.

El representante recordó que desde hace varios años se han presentado denuncias relacionadas con el manejo de recursos y patrimonio de organismos vinculados a la Sección 38 del magisterio y aseguró que entre 2012 y 2016 se interpusieron al menos 16 denuncias que, hasta el momento, no han tenido una resolución definitiva.

Asimismo, sostuvo que la Auditoría Superior del Estado ha realizado observaciones en distintos periodos tanto al Seguro del Maestro como al Fondo de la Vivienda de los Trabajadores de la Educación, organismos que continúan bajo la administración de la Sección 38.

García rechazó además las versiones que atribuyen estas denuncias a intereses políticos o a disputas internas por el control sindical. Afirmó que el movimiento cuenta con más de dos décadas de trabajo enfocado exclusivamente en la defensa de la seguridad social de los trabajadores de la educación.

"No participamos en ninguna lucha por el poder dentro de la Sección 38. Nuestro interés es conocer qué está ocurriendo con el patrimonio de los maestros y garantizar que se maneje con transparencia", expresó.

Por su parte, la Secretaria General de la Sección 38 del SNTE, Isela Licerio Luévano, ha sostenido que la venta de una fracción de los terrenos ubicados en Torreón no representa ninguna irregularidad, al señalar que dichos bienes pertenecen al sindicato y no al Gobierno del Estado.

La dirigente explicó que la organización analiza distintas alternativas para obtener recursos económicos, ya que no cuenta con la capacidad financiera necesaria para desarrollar un fraccionamiento por cuenta propia. En ese sentido, indicó que la propuesta contempla vender únicamente una parte de los terrenos recreativos para la construcción de viviendas, mientras que el resto permanecería destinado a proyectos sindicales, entre ellos la edificación de un nuevo estadio.