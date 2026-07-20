FGE realiza cateo por maltrato animal en Saltillo

SALTILLO, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila ejecutó la noche del lunes un cateo en un domicilio del fraccionamiento Villa de San Miguel como parte de la investigación por el presunto caso de maltrato animal que generó amplia indignación pública tras la difusión de videos en redes sociales.

La diligencia fue realizada por personal de la FGE con apoyo de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo y de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, en cumplimiento de una orden emitida por un juez.

La Comisaría informó que su participación se limitó al apoyo operativo solicitado por la Fiscalía y reiteró que no brindará protección a ninguna persona que figure como probable responsable de la comisión de uno o más delitos.

La corporación municipal también sostuvo que "bajo ninguna circunstancia tolerará el maltrato contra los seres sintientes" y precisó que destinó recursos humanos y tecnológicos para contribuir a la integración de la carpeta de investigación.

Al concluir el cateo, el delegado de la FGE en la Región Sureste, Julio Loera, explicó que la solicitud de la orden judicial requirió la obtención previa de datos de prueba.

"Para solicitar una orden de cateo tenemos que contar con información; por eso es que llegamos el día de hoy en la noche por la prueba que estábamos por realizar", declaró.

Cuestionado sobre la posibilidad de detener a la mujer señalada públicamente como presunta responsable, Loera indicó que la investigación continúa y que parte de la información debe permanecer bajo reserva.

"Nosotros estamos realizando nuestro trabajo diligentemente. Esto fue una instrucción directa del fiscal general Federico Fernández Montañez de estar aquí y atender el caso como cualquier otro", afirmó.

El delegado señaló que los delitos cometidos contra seres sintientes contemplan penas de hasta cuatro años de prisión y que, si el animal pierde la vida como consecuencia de los hechos, la sanción puede alcanzar hasta seis años.

Respecto al estado del perro, indicó que, al iniciar la diligencia, la información con la que contaba la Fiscalía era que permanecía con vida y en estado delicado.

Loera agregó que la Fiscalía recaba videos relacionados con el caso y giró oficios a las instancias veterinarias que atendieron al animal para incorporar la información correspondiente a la investigación.

Sobre el paradero de la presunta responsable, aseguró que no se encontraba en el inmueble cateado y que la autoridad mantiene labores para su búsqueda y localización.

"Nosotros estamos en la búsqueda y localización. No es cierto que la persona se encontrara aquí. Quien atiende la diligencia es el señor", dijo.

El funcionario reconoció la indignación social generada por el caso, pero sostuvo que la integración de la carpeta de investigación requiere reunir todos los elementos de prueba antes de que el Ministerio Público determine las acciones legales procedentes.

El caso cobró notoriedad tras la difusión de videos en redes sociales que presuntamente muestran a un perro atropellado en varias ocasiones y posteriormente arrastrado por calles de Saltillo. Un nuevo video difundido posteriormente reforzó esa línea de investigación y forma parte del material que analiza la Fiscalía.

La FGE informó que dará a conocer los avances de la investigación y los resultados del cateo en las próximas horas.