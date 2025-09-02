185 años de celebración: Fiesta patronal del Santísimo Cristo del Ojo de Agua

SALTILLO, COAHUILA.– Con el inicio del novenario el próximo jueves 5 de septiembre, arrancarán los festejos en honor al Santísimo Cristo del Ojo de Agua, uno de los patronos más venerados de la capital coahuilense. El párroco Ignacio Flores Ramos informó que este 2025 la tradicional fiesta cumplirá 185 años de realizarse de manera ininterrumpida.

El programa contempla el Rosario de la Aurora a las 5:00 de la mañana, seguido de misa a las 6:00 horas y celebraciones eucarísticas por la tarde, a las 5:00 y 7:00. La jornada diaria concluirá con el rezo del Rosario a las 10:00 de la noche.

El punto más esperado será el domingo 8 de septiembre, día de la fiesta patronal, que iniciará con una misa en las escalinatas de la parroquia del Ojo de Agua a las 5:00 horas.

Ese mismo día se llevará a cabo la Procesión de la Cera, que partirá de la Parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en Bellavista, hasta el templo del Ojo de Agua, reafirmando una tradición de casi dos siglos.

La festividad estará acompañada de una verbena popular y culminará con un festival artístico gratuito a las 6:00 de la tarde y el tradicional espectáculo de fuegos pirotécnicos a las 11:00 de la noche.

"El tema elegido en esta ocasión está iluminado por la realidad que vivimos constantemente: la sed de amar, de encontrarse con Dios, de ser escuchado y acompañado. En este Año Santo de la Esperanza nos refugiamos en el Santo Cristo del Ojo de Agua, fuente de esperanza para saciar nuestro corazón", señaló el párroco Flores Ramos.