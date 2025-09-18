Control sanitario ante presencia de garrapatas en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.– La Dirección de Salud Pública Municipal informó sobre la detección de una plaga de garrapatas en el área recreativa conocida como "Parque Perrón", ubicada dentro de la Gran Plaza, en el Centro Metropolitano de la ciudad.

La alerta sanitaria llevó a reforzar de inmediato las campañas de fumigación en la zona y en otros espacios con reportes similares.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Rubén Rodríguez Lindsay, también se recibieron notificaciones de presencia de parásitos en la plaza "Tu Mascota".

Ambas áreas fueron incluidas en las jornadas de control sanitario, las cuales se realizan de manera prioritaria por el riesgo de transmisión de rickettsia y en paralelo a las acciones preventivas contra el dengue.

Rodríguez Lindsay señaló que en total se han recibido alrededor de 100 reportes ciudadanos: 20 provenientes de escuelas principalmente ubicadas en la zona sur de Saltillo y cerca de 80 en colonias y domicilios particulares.

Hasta el momento, añadió, se ha atendido un 80% de los casos, con prioridad en espacios públicos, planteles educativos y sectores donde se han confirmado diagnósticos de rickettsiosis.

El funcionario municipal subrayó que los químicos empleados en las fumigaciones son seguros tanto para la población como para sus mascotas, por lo que pidió a la ciudadanía mantener la colaboración y permitir el acceso de las brigadas de control sanitario.