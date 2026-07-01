Manolo Jiménez informa sobre logros y actividades en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que junio fue un mes de trabajo, resultados y actividades deportivas, en el que, en coordinación con las y los coahuilenses de todas las regiones, se realizaron acciones enfocadas en mejorar la calidad de vida en el estado.

En la región Sureste, se llevó a cabo la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad estatal, además de la inauguración del American Space Coahuila y del Centro Certificado Microsoft, con el objetivo de ampliar las oportunidades de capacitación y desarrollo para jóvenes. También se realizó la Premiación de la Olimpiada del Conocimiento Infantil y, junto a cientos de familias, se vivió el Fut Fest de Saltillo, en el que se celebró el triunfo de la Selección Mexicana 3-0 sobre Chequia. Además, se firmó el Pacto Coahuila para fortalecer la coordinación entre sectores.

En Arteaga, el mandatario estatal informó la entrega del cuartel militar de San Antonio de las Alazanas, con lo que se refuerza la estrategia de seguridad en la región.

En la región Laguna, se destacó la supervisión de la perforación y equipamiento del Pozo de Agua #15 en Torreón, con el objetivo de fortalecer el abasto para las familias. También se realizó la Reunión de Seguridad Municipal, la inauguración de los XXIII Juegos Estatales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores y el arranque de la construcción de la Torre Latitud.

En la región Carbonífera, en Múzquiz, se informó la supervisión de los avances del Súper Pozo de Agua Aparicio #3, considerado una obra estratégica para garantizar el suministro de agua.

Para la región Norte y Centro-Desierto, se señaló la entrega de ambulancias a los municipios de Guerrero, Sacramento, Abasolo, Nadadores, Jiménez y Escobedo, con el fin de fortalecer la atención médica y la capacidad de respuesta.

A nivel internacional, se destacó la reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para reforzar la relación bilateral y la cooperación con Coahuila. "¡Vamos para adelante Coahuila; vamos para adelante México!", expresó el mandatario estatal.