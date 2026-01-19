Ramos Arizpe: despido en GM por caída en ventas de vehículos eléctricos

SALTILLO, COAH.- El despido de alrededor de mil 900 trabajadores en la planta de General Motors (GM) en Ramos Arizpe está directamente relacionado con la disminución en la venta de vehículos eléctricos en Estados Unidos, derivada de la eliminación de subsidios federales para su compra, informó el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario explicó que durante el último año el gobierno estadounidense otorgó incentivos de entre 7 mil y 8 mil dólares para la adquisición de autos eléctricos, lo que impulsó de manera significativa la demanda; sin embargo, al desaparecer este apoyo, las ventas comenzaron a caer desde hace varios meses, afectando de forma directa a las plantas que fabrican este tipo de unidades, principalmente aquellas ubicadas en Coahuila.

"Los vehículos que se producían en Coahuila estaban destinados al mercado estadounidense. Al quitarse el subsidio, se frenó la compra y eso impactó de manera directa", señaló Jiménez Salinas, al destacar que la entidad es el principal productor de autos eléctricos en México, lo que explica la magnitud del ajuste laboral.

Ante esta situación, el Gobierno del Estado activó un operativo interinstitucional en coordinación con la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y las empresas, con el objetivo de evitar que los trabajadores queden desempleados. La estrategia consiste en establecer contacto directo con el personal afectado para vincularlo con nuevas oportunidades laborales en otros sectores.

"Antes de que salgan de la empresa, hablamos con ellos para ofrecerles empleo en otras compañías. Fungimos como un enlace para reubicarlos", explicó el gobernador, al recordar que en un caso similar ocurrido meses atrás se logró acomodar al total de los trabajadores afectados.

Actualmente, en la Región Sureste del estado existen alrededor de 2 mil vacantes en empresas del sector automotriz, a las que se suman cerca de 700 empleos disponibles en el ramo de la construcción, donde se registraba una falta de mano de obra, principalmente en compañías como Cemex y desarrolladoras afiliadas a la Canadevi.

Jiménez Salinas indicó que en las próximas semanas se espera reubicar a la mayoría de los trabajadores despedidos. Además, destacó que directivos de GM han confirmado la llegada de nuevas inversiones enfocadas en la producción de vehículos de combustión interna, rubro que no se ha visto afectado por la caída en la demanda de autos eléctricos.

Finalmente, el Gobernador de Coahuila recordó que General Motors anunció una inversión cercana a los mil millones de dólares, de la cual la gran mayoría se destinará a Coahuila, lo que permitirá mantener la estabilidad laboral y fortalecer el desarrollo industrial del estado, pese a los ajustes recientes en la producción de vehículos eléctricos.