Bosques Lineales Urbanos llegan a Saltillo de la mano de Javier Díaz González

SALTILLO, COAHUILA.- El gobierno de Javier Díaz González dio inicio a su programa "Bosques Lineales Urbanos", con el que se reforestarán los camellones centrales y áreas verdes de los principales bulevares de Saltillo, con la siembra de más de mil 500 árboles y palmas durante los próximos meses.

Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó que, por instrucción del alcalde Javier Díaz, con estas labores realizadas sobre el camellón central del bulevar Moctezuma, en el tramo que comprende entre los bulevares José Musa de León y Eulalio Gutiérrez Treviño, se da inicio a la temporada de reforestación en Saltillo.

"Estas acciones, que se llevan a cabo con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, forman parte de la estrategia integral de infraestructura verde que busca incrementar la cobertura arbórea en zonas de alta circulación vehicular, mejorar la imagen urbana y contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático", aseguró Olache Valdés.

Destacó que los encinos siempre verdes con los que se reforestarán las principales vialidades de la ciudad se adaptan con facilidad al clima semiárido de la región y tienen la capacidad de mantener follaje durante todo el año, por lo que aportarán sombra permanente, captación de carbono y regulación de la temperatura en estos espacios.

Otra especie a plantar dentro del programa "Bosques Lineales Urbanos" serán palmas de la especie Washingtonia, las cuales brindan resistencia a condiciones urbanas, lo que favorece su mantenimiento sostenible.

Previo a la plantación, brigadas del Vivero Municipal de Saltillo realizan trabajos de preparación de suelo, mejoramiento con materia orgánica y delimitación de áreas verdes, a fin de garantizar el correcto desarrollo de las especies.

El programa "Bosques Lineales Urbanos" contempla la intervención de bulevares como Emilio Arizpe de la Maza, Jesús Valdés Sánchez, Francisco Coss, Antonio Cárdenas, Nazario S. Ortiz Garza, Mirasierra, Venustiano Carranza, entre otros.

Emmanuel Olache Valdés resaltó que estas reforestaciones se sumarán a las que el Gobierno Municipal lleva a cabo a través de diversos programas municipales como "Activa tu Parque", "Colonias al 100", así como el fortalecimiento de la reforestación masiva en la Sierra Zapalinamé, entre otros, durante este 2026.

Con estas acciones, el alcalde Javier Díaz González reafirma su compromiso con el desarrollo urbano sostenible, la promoción de espacios públicos más agradables, ordenados y dignos, para el beneficio de las familias saltillenses.