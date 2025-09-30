Manolo Jiménez y Javier Díaz inician proyecto de movilidad gratuita en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, arrancaron el programa social universal "Aquí Vamos Gratis", que marca un antes y un después en la movilidad de la ciudad y que tiene como objetivo incentivar el uso del transporte público y generar un ahorro para las familias al ser totalmente gratuito en las rutas troncales, y mejorar con ello su calidad de vida.

El mandatario estatal y el alcalde partieron de Palacio de Gobierno a bordo de la unidad 001 del "Aquí Vamos Gratis", acompañados por familias y estudiantes, con quienes arribaron al parque Abraham Curbelo, sede del evento de arranque del programa.

Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, destacó que la modernización del transporte fue un compromiso que hicieron él y el Alcalde en sus campañas, y ahora es una realidad.

"Hoy es un día especial porque arrancamos uno de los programas más importantes en la historia de Saltillo. Felicidades Alcalde por este gran proyecto, con camiones de primer mundo y como en pocas partes, es gratis para toda nuestra gente", dijo.

Manolo Jiménez destacó que el programa "Aquí Vamos Gratis" no solo mejorará la movilidad de Saltillo, sino que impactará en la economía y en la calidad de vida de las y los ciudadanos.

"Este es un gran programa social. Quien está en contra de algo así está en contra de Saltillo y de Coahuila", remarcó.

En su momento, el alcalde Javier Díaz González agradeció el apoyo del Gobernador del Estado para concretar el arranque del programa.

"Hoy arrancamos uno de los programas más importantes de esta administración: Aquí Vamos Gratis, que refleja lo que somos como gobierno, un equipo con visión, con tecnología, con capacitación e innovación, pero sobre todo, con la voluntad de servir a nuestra gente", refirió Javier Díaz.

Acompañado por su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, el Alcalde señaló que en los últimos 10 años de 250 mil carros se pasó a medio millón de automóviles; y cuando Saltillo tenía alrededor de 600 mil habitantes había 300 mil saltillenses que utilizaban el servicio del transporte público, y ahora que hay más de un millón, solo alrededor de 90 mil saltillenses usan el transporte.

"Por eso buscamos que sea una opción de movilidad. Con ello beneficiaremos a 250 mil ciudadanos que actualmente no tienen acceso a una ruta de transporte público a menos de 10 minutos caminando desde su hogar; además las y los usuarios podrían tener un ahorro en su economía familiar del 30 por ciento con este programa", refirió.

En ese marco, "Aquí Vamos Gratis" contará con 2 rutas troncales sin costo con recorridos de oriente-poniente, poniente-oriente, sur-norte y norte-sur; además del rediseño de 32 rutas alimentadoras que llegarán a puntos donde actualmente no hay cobertura.

Javier Díaz González destacó que el programa "Aquí Vamos Gratis" significa un nuevo y moderno sistema de transporte público, reingeniería de rutas troncales, un ahorro directo al gasto familiar, mayor y mejor acceso a oportunidades, beneficios ambientales y de calidad de vida, seguridad y cohesión social, menos autos en las calles, menos ruido y más y mejor movilidad en toda la ciudad.

El Presidente Municipal agradeció al gobernador Manolo Jiménez por su apoyo decisivo al nuevo sistema de transporte, que fortalecerá la movilidad, reducirá tiempos de traslado y mejorará la vida de las personas en nuestra ciudad.

"Este avance no hubiese sido posible sin su compromiso y visión para un Saltillo más conectado, seguro y eficiente, con una nueva forma de movilidad", destacó.

Asimismo, reconoció la voluntad, el diálogo y el trabajo en equipo con las y los concesionarios que han sumado desde que se inició con este proyecto.

El alcalde de Saltillo mencionó que para acceder a las 2 rutas troncales es necesario contar con la tarjeta "Aquí Vamos Gratis", por lo que permanecerán activos y trabajando 13 puntos de credencialización fijos y con más de 200 personas en brigadas y módulos móviles en toda la ciudad.

Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, IMMUS, señaló que después de que la ciudad ha ido creciendo y que el transporte perdió aforos, seguido por la pandemia, era necesario generar una solución.

"Se contó con la voluntad del alcalde Javier Díaz y del gobernador Manolo Jiménez para poderle dar una solución. El programa "Aquí Vamos Gratis" va a cruzar la ciudad literalmente para garantizarle a la gente que pueda moverse", dijo.

El director del IMMUS informó que para las rutas troncales se cuenta con 35 camiones nuevos, de cama baja, climatizados, con internet, capacidad para hasta 77 pasajeros y una imagen renovada, además de choferes capacitados, uniformados y con supervisión permanente del Instituto.

Yolanda Tobías González, usuaria del programa "Aquí Vamos Gratis", refirió que, sin duda, este era uno de los más esperados en los últimos años por todos los que viven en Saltillo y utilizan el servicio de transporte público.

"Estamos seguros de que en Saltillo vamos a poder presumir unas rutas de transporte de primera, con unidades nuevas, bien bonitas y de primer mundo, y lo más importante, gratuitas, lo que además de trasladarnos, apoyarán a nuestro bolsillo. El Alcalde y el Gobernador desde que iniciaron su gobierno se comprometieron a mejorar la calidad de vida de las personas, y están cumpliendo, les doy las gracias a los dos y a todos quienes tuvieron que ver para que este proyecto se hiciera una realidad", dijo.

Durante el arranque del programa "Aquí Vamos Gratis" estuvieron presentes, Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta del Congreso del Estado; Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila; Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Gobierno del Estado; y Griselda Cavazos Castillo, en representación de las y los operarios de las unidades.