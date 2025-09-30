Mantenimiento de espacios públicos en Saltillo: arroyo La Tórtola renovado

SALTILLO, COAHUILA.- A fin de mejorar el entorno urbano y garantizar espacios públicos seguros y funcionales, el gobierno a cargo de Javier Díaz González realizó la limpieza integral del arroyo La Tórtola, en el Distrito Centro de Saltillo.

En respuesta a las peticiones de la ciudadanía, personal del programa "Aquí Andamos", con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, recorrió el tramo de este cauce natural de agua ubicado entre las calles Rayón y General Ramón Corona.

En este punto, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Saltillo eliminaron la maleza, basura, escombros y desechos orgánicos que obstaculizaban el libre flujo del agua, lo que suponía un riesgo para las y los habitantes de este sector de la ciudad.

El Ayuntamiento de Saltillo informó que trabaja de manera constante en la atención de los distintos afluentes de agua que existen en la ciudad, con el propósito de evitar taponamientos y espacios propicios para la proliferación de fauna nociva para la salud.

Mejores espacios públicos en la ciudad

Como parte de la estrategia del Gobierno Municipal para ofrecer lugares dignos y fortalecer el tejido social, cuadrillas del "Aquí Andamos" intervinieron con limpieza y deshierbe diferentes plazas públicas en la capital de Coahuila.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz, brigadas municipales atendieron las áreas verdes de la plaza pública en la colonia Chapultepec, al sur de Saltillo.

En este punto, ubicado entre la calle Arboledas y el bulevar Antonio Cárdenas, las y los vecinos agradecieron el trabajo del personal municipal por mantener los espacios verdes limpios y ordenados para el uso de las familias saltillenses y los visitantes.

De manera paralela, personal municipal trabajó en el mantenimiento de las áreas verdes de la plaza pública que se encuentra en el fraccionamiento Residencial Las Brisas, al norte de la ciudad.

En este lugar entre las calles Puerto Ángel y el bulevar Isidro López Zertuche, se retiraron desechos orgánicos y basura acumulada, mismos que fueron trasladados al Relleno Sanitario para su correcto confinamiento.

En cuanto al programa "Colonias al 100", el gobierno de Javier Díaz González realizó acciones de vacunación, baño antigarrapata y desparasitación a los animales de compañía de las y los vecinos de la calle Paseo de los Jabalíes, de la colonia Lomas de Lourdes.

Estas acciones se llevan a cabo como respuesta a los reportes ciudadanos realizados a través del Chat Bot "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, que tiene el Gobierno de Saltillo a disposición de la ciudadanía.