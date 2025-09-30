Inician operaciones las rutas troncales del programa Aquí Vamos Gratis en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Este miércoles 1 de octubre, iniciarán operación las 2 rutas troncales del "Aquí Vamos Gratis", programa social universal que pusieron en marcha el Gobernador Manolo Jiménez y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González para incentivar el uso del transporte y apoyar la economía de las familias.

Las y los ciudadanos podrán acceder a las rutas que tendrán recorridos de oriente-poniente, poniente-oriente, sur-norte y norte-sur. En el siguiente link podrás ubicar las paradas oficiales del programa "Aquí Vamos Gratis": https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1SBCk7i4he38cuoCmMvcScukCjM5QB4E&usp=sharing.

Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, IMMUS, informó que las rutas troncales operarán de lunes a viernes, de 5:30 de la mañana a 10:30 de la noche, con frecuencias de 10 a 15 minutos en hora pico.

Mientras que los sábados funcionarán de 6:30 de la mañana a 10:30 de la noche; y domingos y días inhábiles de 7:30 de la mañana a 9:30 de la noche, ambos días con frecuencias de 20 a 25 minutos.

El director del IMMUS, señaló que para acceder a las rutas troncales es necesario contar con la tarjeta "Aquí Vamos Gratis" y exhortó a quienes aún no cuentan con ella solicitarla en cualquiera de los 13 puntos fijos que se cuenta para credencialización.

Los puntos son la Presidencia Municipal de Saltillo, Unidad Administrativa (Sala 3), DIF Saltillo, Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), Biblioparque Norte, el Biblioparque Sur, el Multideportivo El Sarape, El Mirador, Dirección de Fomento Económico, Dirección de Distrito Centro, Centro Comunitario Mirasierra, Cicloestación Campo Redondo y la Cicloestación TEC Saltillo.

Los recorridos de las rutas troncales pueden ser consultados en la página www.saltillo.gob.mx.

Ruta oriente-poniente

La ruta oriente-poniente iniciará en el bulevar Fundadores, a la altura del Centro de Gobierno. Continuará por Paseo de la Reforma hacia Francisco Coss, llegando a Carlos Santana, subirá por Insurgentes y se incorporará con una vuelta a la derecha en Manuel de la Peña.

En la calle 20 de Noviembre, dará vuelta a la izquierda hacia Luis Echeverría, incorporándose nuevamente a la avenida Las Torres, siguiendo hasta Géminis, para finalizar en la avenida La Rioja de la colonia Valencia.

Ruta poniente-oriente

La ruta poniente-oriente iniciará en la colonia Valencia desde la avenida La Rioja, pasando por el bulevar Valencia hasta la avenida Géminis, continuando por avenida Las Torres para incorporarse a Luis Echeverría y dará vuelta a la derecha en la calle 20 de Noviembre.

Seguirá por la avenida Insurgentes, dando vuelta a la izquierda en Pablo L. Sidar hasta llegar a Presidente Cárdenas, posteriormente seguirá por Paseo de la Reforma y finalizará su ruta en el bulevar Fundadores, a la altura del bulevar Centenario de Torreón.

Ruta sur-norte

La ruta sur-norte iniciará en la colonia Santa Elena, bajará a la carretera Saltillo-Zacatecas, avanzará por Santa Lucía y dará vuelta a la izquierda en calle Guacali. Se incorporará a Huachichiles y después hacia Rayados.

Bajará por la avenida Las Teresitas y dará vuelta a la derecha en Antonio Cárdenas. Continuará sobre Pedro Aranda, para dar vuelta a la derecha en Hidalgo hasta llegar a Francisco Coss.

Ahí, se dirigirá a Isidro López Zertuche, continuará por avenida Universidad hasta llegar a Venustiano Carranza. Pasará por Nazario S. Ortiz Garza para llegar nuevamente a Isidro López y finalizará el recorrido en avenida Los Campanares.

Ruta norte-sur

La ruta norte-sur iniciará en el Biblioparque Norte hasta Campanares y dará vuelta a la derecha en Venustiano Carranza, avanzará hasta llegar a avenida Universidad, ahí continuará para dar vuelta a la izquierda a Isidro López.

Seguirá recto Presidente Cárdenas y subirá por la calle Ignacio Allende, dará vuelta a la izquierda en Praxedis de la Peña y luego doblará a la derecha en Hidalgo.

Continuará por Pedro Aranda hasta Antonio Cárdenas. Allí subirá por avenida Las Teresitas, dirigiéndose a calle Guacali y después al bulevar Teodoro Sánchez.

Llegará nuevamente a la carretera Saltillo–Zacatecas y retornará por el bulevar Santa Elena para finalizar su ruta.