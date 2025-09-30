Alcalde Javier Díaz y autor Miguel Treviño comparten experiencias en evento en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- En el auditorio de la Universidad Carolina en Saltillo, se presentó el libro "Contracorriente" Por qué y cómo entrarle al reto de rescatar tu ciudad, escrito por Miguel Treviño, texto en el que se narra una serie de experiencias que el autor adquirió durante la transformación del municipio de San Pedro Garza García cuando se desempeñó como alcalde, en el que se resaltan los esfuerzos por realizar una transformación.

Decenas de alumnos de nivel bachillerato y licenciatura de la universidad Carolina se dieron cita para escuchar de primera mano está conversación en la que participaron en alcalde de Saltillo, Javier Díaz, el autor del libro Miguel Treviño y Emmanuel Garza, Secretario de Educación.

"Se convirtió en el primer alcalde independiente en San Pedro. Su forma siempre ha tratado d ehacer las cosas por eso el nombre en Contracorriente, contra lo tradicional. Si queremos lograr algo por nuestra comunidad necesitamos entrarle a la política, porque desde ahí se pueden tomar decisiones" comentó el alcalde Javier Díaz.

Díaz describió el libro como una guía para quienes buscan maneras de apoyar a su comunidad, además de ser un testigo de que la transformación puede traer resultados positivos en la elevación de la calidad de vida de los ciudadanos.

"Es muy emocionante ver a mexicanos que se plantean proyectos que son muy importantes para mejorar la comunidad. Todos aquellos de ustedes que tiene proyectos relacionados con lo público y que no saben si dar el paso, anímense" resaltó Treviño.

Los estudiantes sostuvieron una serie de preguntas y respuestas, en las que plantearon a Treviño sus inquietudes sobre el desarrollo de proyectos en el ámbito político, demostrando que efectivamente los jóvenes también tienen propuestas a desarrollar pensando en la solución a diversas problemáticas sociales en la comunidad Saltillense.

Por último Treviño invitó a los jóvenes a perder el miedo aal fracaso, y en lugar de miedo ponerse en acción para iniciar los proyectos que tengan, esto aprovechando diversas redes de apoyo pero siempre con una visión clara, "la visión no se las va a dar alguien más, la visión surge desde su interior".