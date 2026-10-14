Marcelo Torres Cofiño exige claridad sobre la venta de AHMSA en Coahuila

SALTILLO, Coah. - La falta de avances en el proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA), luego de que venciera el plazo para garantizar la operación con un depósito de 56.3 millones de dólares, encendió nuevas alertas sobre el futuro de la siderúrgica y la situación de miles de trabajadores.

El diputado federal por Coahuila, Marcelo Torres Cofiño, consideró alarmante la incertidumbre que persiste alrededor de la empresa y demandó a las autoridades judiciales informar con claridad qué ocurrió con el procedimiento y cuáles son las posibilidades reales de concretar su venta.

La preocupación surgió después de que la Sindicatura de AHMSA y Minera del Norte reportara que ninguno de los postores precalificados realizó el depósito dentro del periodo establecido.

Entre ellos se encontraba José Arturo Domínguez Arteaga, representante de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), quien había planteado una oferta de mil 400 millones de dólares por ambas compañías.

Ante el incumplimiento, el legislador puso en duda la solidez del interés por adquirir la acerera y advirtió que la prolongación del proceso mantiene a miles de familias sin respuestas. "¿Estamos frente a un inversionista verdaderamente comprometido o ante otro episodio de falsas expectativas?", cuestionó.

Torres Cofiño recordó que cerca de 14 mil trabajadores están reconocidos dentro del proceso y que miles de ellos continúan a la espera de recibir sus liquidaciones. Añadió que la suspensión de actividades de AHMSA ha tenido repercusiones profundas en Monclova y en el conjunto de la región centro de Coahuila.

La crisis, señaló, no se limita a la situación financiera de la empresa, pues también ha afectado a comercios, proveedores y fuentes de empleo. A ello se suma el desgaste económico de familias que han tenido que recurrir a sus ahorros para enfrentar la falta de ingresos durante los años que se ha prolongado el conflicto.

El diputado sostuvo que cada demora agrava las consecuencias sociales y económicas, por lo que consideró injusto que los trabajadores sigan dependiendo de anuncios y expectativas sin una solución concreta que les permita recuperar sus derechos laborales. "Monclova y la región centro de Coahuila no pueden seguir esperando indefinidamente", afirmó.

Frente a este panorama, pidió a la autoridad judicial detallar el estado actual del proceso, precisar qué sucedió con la garantía económica requerida e informar sobre la situación del empresario interesado en la compra, así como las opciones disponibles para avanzar hacia una resolución.

También llamó al gobierno federal a explicar qué medidas podría impulsar, dentro de sus facultades, para contribuir a una salida que proteja los derechos de quienes trabajaron en la siderúrgica.

Torres Cofiño insistió en que las prioridades deben ser brindar certidumbre a los empleados y garantizar que reciban los recursos que les corresponden. Consideró que la región necesita acciones concretas, inversión efectiva y una respuesta definitiva para superar la crisis. "AHMSA no necesita más discursos, necesita certeza, necesita inversión real y una solución definitiva", puntualizó.

Finalmente, el legislador cuestionó cuánto tiempo más tendrán que soportar las familias de Monclova y la región centro los efectos de una problemática que ha deteriorado la economía regional y mantiene pendientes las obligaciones laborales con miles de trabajadores. "¿Cuántos años más van a tener que esperar las familias de Monclova y la región centro para recibir lo que legítimamente les corresponde?", concluyó.