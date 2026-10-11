Camioneta volcada en Saltillo tras accidente múltiple en cruce

SALTILLO, Coah.- Una camioneta Kia Seltos terminó volcada luego de protagonizar un accidente múltiple en el cruce de Francisco Coss e Ignacio Lallave, en la zona Centro, presuntamente tras ignorar la luz roja del semáforo.

La conductora, identificada como María Guadalupe, de 62 años, circulaba por Francisco Coss con dirección a José María Lafragua. Al llegar al cruce con Ignacio Lallave, habría continuado su marcha pese a que el semáforo le marcaba alto.

Los vehículos que circulaban por Ignacio Lallave tenían la luz verde, por lo que una camioneta de valores impactó inicialmente a la Kia Seltos.

A consecuencia del choque, la camioneta de valores también golpeó a un automóvil Renault, que salió proyectado contra el camellón central, mientras que la Kia terminó volcada.

Durante el accidente, la camioneta volcada cayó además sobre un taxi que permanecía detenido en Francisco Coss, a la espera de la luz verde para avanzar por los carriles contrarios, con dirección hacia Abasolo.

El percance obligó a cerrar temporalmente la circulación en el sector, debido a la presencia de los vehículos involucrados y a las maniobras necesarias para retirarlos.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente, mientras que paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los participantes.

Tras la atención médica, se determinó que ninguno presentaba lesiones de consideración, por lo que permanecieron en el sitio.

Familiares de la conductora acudieron para auxiliarla. Asimismo, fueron requeridos los ajustadores de las compañías aseguradoras para evaluar los daños y buscar un acuerdo sobre el pago de las afectaciones.

Posteriormente, varias grúas realizaron las maniobras para retirar los vehículos involucrados y liberar la vialidad, con lo que se permitió el desahogo de la circulación en la zona.