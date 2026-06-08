Saltillo Soccer FC: Preparativos y nuevos retos en la Serie A

SALTILLO, Coahuila.- Saltillo Soccer FC comenzó los preparativos para su incursión en la Serie A de la Liga Premier, luego de recibir la visita de representantes de la Federación Mexicana de Fútbol, quienes realizaron una inspección de las instalaciones y determinaron una serie de adecuaciones necesarias para cumplir con los requisitos de la categoría.

El presidente del club, Salvador "Chova" Rodríguez, señaló que las observaciones realizadas por la Federación son mínimas y que las remodelaciones iniciarán en breve para que el equipo esté listo de cara a la próxima temporada. Entre los principales requerimientos destacan mejoras en el sistema de iluminación para los encuentros nocturnos, adecuaciones en los baños de los vestidores y trabajos en la malla ciclónica que divide las gradas del terreno de juego.

Rodríguez explicó que, en materia administrativa y operativa, el club ya había avanzado considerablemente durante el proceso de expansión, por lo que actualmente no existen requerimientos adicionales fuera de la infraestructura. Asimismo, reveló que la institución se mantiene atenta a los posibles cambios estructurales que podrían darse en el fútbol profesional mexicano, particularmente ante versiones sobre la participación de una eventual Superliga o a la Liga Premier. "Una vez que esté resuelto el tema de infraestructura, la Federación nos ha comentado la posibilidad de invitarnos al proyecto de la Superliga, pero todavía estamos esperando definiciones", indicó.

En el aspecto deportivo, el directivo adelantó que la base del plantel campeón se mantendrá, aunque será reforzada con jugadores de mayor experiencia para afrontar la exigencia de una categoría donde competirán futbolistas de hasta 26 y 27 años de edad. La directiva contempla la incorporación de entre ocho y nueve refuerzos, además de fortalecer el cuerpo técnico con especialistas en preparación física, fisioterapia y entrenamiento de porteros. "Queremos que el equipo siga siendo protagonista, como lo fue en Tercera División. Vamos a buscar competir desde el primer torneo y pelear por los primeros lugares", expresó.

El ascenso también representará un incremento importante en los costos de operación. Rodríguez explicó que el presupuesto para competir en la Serie A será aproximadamente tres veces superior al que se manejaba en Tercera División, debido principalmente a los gastos de logística y transporte, ya que ahora la mayoría de los viajes deberán realizarse por vía aérea. Ante este panorama, el club buscará sumar nuevos patrocinadores, especialmente empresarios locales, con el objetivo de fortalecer un proyecto que, aseguró, pertenece a la ciudad. "Siempre hemos dicho que Saltillo Soccer es de Saltillo. Queremos que los empresarios y la afición lo sientan suyo porque el equipo es de la ciudad", afirmó.

Además, anunció que próximamente será presentada una nueva marca deportiva italiana que vestirá al equipo, convirtiendo a Saltillo Soccer en el primer club del fútbol mexicano en portar dicha firma. Respecto al acceso al estadio, adelantó que para la nueva temporada se implementará un programa de abonos y se cobrará entrada, aunque aseguró que los precios serán accesibles para mantener el respaldo de la afición. Finalmente, destacó el entusiasmo que ha despertado el proyecto entre empresarios y seguidores, al tiempo que reconoció el trabajo realizado por jugadores y cuerpo técnico para alcanzar el ascenso deportivo que hoy coloca al club ante uno de los retos más importantes de su historia.