Saltillo: Antonio Nerio Maltos anuncia mejoras viales para la movilidad

SALTILLO, COAH.- El Gobierno Municipal de Saltillo proyecta siete intervenciones viales en distintos puntos de la ciudad para mejorar la movilidad vehicular durante los próximos meses, informó el director de Obras Públicas, Antonio Nerio Maltos.

El funcionario explicó que las obras buscan optimizar la infraestructura existente mediante adecuaciones de bajo costo que permitan agilizar la circulación sin comprometer los programas de pavimentación y ampliación de cobertura urbana.

Asimismo, señaló que la dependencia trabaja en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano para supervisar que los nuevos fraccionamientos cumplan con la infraestructura y los estándares de calidad establecidos por la normatividad municipal.

Entre las principales intervenciones destaca una modificación en el bulevar Venustiano Carranza, a la altura del puente de Luis Donaldo Colosio y Paseo Villalta, donde se eliminará una sección del camellón para habilitar un carril adicional que facilite el retorno de sur a norte y la incorporación hacia el bulevar Colosio.

Nerio Maltos indicó que previamente se revisaron las condiciones estructurales y los claros de altura del puente, confirmando que la adecuación es técnicamente viable.

Otro proyecto se desarrollará sobre el bulevar Colosio, frente al fraccionamiento Las Canteras, donde se ampliará el carril de protección para los vehículos que realizan retorno, con el objetivo de reducir las filas que actualmente afectan la circulación.

Para concretar esta obra, el Municipio mantiene coordinación con la Dirección de Ecología para reubicar algunos árboles y palmas ubicados en el área de intervención.

El director de Obras Públicas informó además que la zona comercial ubicada entre HEB y Walmart, sobre los bulevares Colosio y Eulalio Gutiérrez, forma parte de un proyecto integral orientado a resolver problemas de movilidad y escurrimientos pluviales.

Detalló que el plan contempla obras para desalojar el agua que se acumula en diversos vados de ambas vialidades, así como posibles ampliaciones de carriles, construcción de laterales y ajustes en retornos para mejorar el flujo vehicular.

"Son como siete puntos que ya los tenemos proyectados para los próximos meses", concluyó el funcionario.