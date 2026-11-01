Saltillo: Final del torneo Calle por Cancha se llevará a cabo este miércoles

Saltillo, Coah. - El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, dio a conocer que se realizó la última fase preliminar del torneo "Calle por Cancha", en su segunda edición, con miras a la gran final que se desarrollará este próximo miércoles.

Garza Félix comentó que este programa ha sido todo un éxito, por lo que agradeció el impulso que le ha dado el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, quien es un promotor del deporte.

"Estos torneos de Calle por Cancha han sido todo un éxito, han participado cientos de jóvenes que forman parte de agrupaciones juveniles en los diferentes sectores de la ciudad y quienes han encontrado en esta actividad una oportunidad de mostrar su talento dentro de la cancha", comentó Garza Félix.

El director de Proximidad Social y Prevención del Delito de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alexis Morales Hernández, comentó que en esta ocasión se desarrolló el torneo con equipos de la zona centro de la ciudad.

Agregó que quienes resultaron ganadores en esta fase se enfrentarán a los mejores representativos de los sectores poniente, oriente y sur el próximo miércoles 4 de noviembre, en las instalaciones del Biblioparque Norte.

Morales Hernández destacó que esta cruzada deportiva que propuso el alcalde Javier Díaz González ha llegado a jóvenes de todos los sectores de la ciudad y que, a la fecha, han participado alrededor de 40 equipos, que representan agrupaciones juveniles unidas por el fútbol.

Apuntó que el torneo Calle por Cancha se realiza en canchas de primer nivel, gracias a la infraestructura que para la práctica deportiva y el esparcimiento ha rehabilitado el alcalde Javier Díaz González, además de recuperar espacios para sumarlos a esta cruzada por la seguridad a través del deporte.