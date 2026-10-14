Saltillo y San Pedro Garza García intercambian estrategias de seguridad pública

SALTILLO, Coah. - Saltillo y San Pedro Garza García, Nuevo León, intercambiarán estrategias de seguridad pública para fortalecer sus prácticas de proximidad ciudadana y operación policial, informó Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

El funcionario señaló que, por indicaciones del alcalde Javier Díaz González, sostendría una reunión a las 14:00 horas con el secretario de Seguridad Pública de San Pedro Garza García, municipio que, de acuerdo con sus declaraciones, ocupa el primer lugar en percepción de seguridad, mientras que Saltillo se ubica en el tercero.

Explicó que el objetivo es conocer las acciones que implementa cada municipio y compartir experiencias que permitan mejorar los resultados de ambas corporaciones.

"Yo pienso que todo suma, todo abona para seguir con estas prácticas y mejorar nosotros el trabajo que hacemos en el día a día", expresó.

Garza Félix destacó que, entre las estrategias de Saltillo, se encuentran el acercamiento con la ciudadanía, la presencia policial en colonias y barrios, así como la línea 800 Violeta, un mecanismo de atención dirigido a las mujeres.

El comisionado indicó que el encuentro también permitirá conocer las prácticas operativas de San Pedro Garza García, incluidos sus operativos antialcohol, para evaluar cuáles podrían adaptarse a las necesidades de Saltillo.

"De eso se trata: ver qué les funciona allá y ver nosotros qué podemos manejar aquí en Saltillo", comentó.

Añadió que la instrucción del alcalde Javier Díaz González es mantener una política de mejora continua para fortalecer las acciones de seguridad y obtener mejores resultados.

Por último, señaló que la corporación se mantiene atenta a los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondientes al tercer trimestre de 2026, cuya publicación está prevista para el 23 de octubre.

Indicó que darán seguimiento a los indicadores relacionados con la proximidad ciudadana y la operatividad policial.