Miguel Ángel Williamson impulsa modernización tecnológica en Saltillo

SALTILLO, Coah.- La modernización tecnológica se ha convertido en uno de los principales desafíos para los establecimientos comerciales de Saltillo, que necesitan incorporar inteligencia artificial y fortalecer sus canales de venta por internet para responder a las nuevas exigencias de los consumidores.

Miguel Ángel Williamson, presidente de la Quincena del Comercio de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Saltillo, señaló que los negocios tradicionales deben acelerar su adaptación al entorno digital, pues el comercio electrónico continúa expandiéndose y permite alcanzar clientes más allá de sus mercados habituales.

"Si no tenemos realmente ventas online, estamos totalmente fuera del mercado", advirtió el representante empresarial, al referirse al crecimiento de compañías como Amazon, cuyo esquema de comercialización opera mediante plataformas digitales.

Williamson consideró que la actividad comercial avanzará hacia un modelo en el que los establecimientos físicos convivan con herramientas tecnológicas, con el propósito de hacer más eficientes las operaciones y ampliar las posibilidades de venta.

"Claro que sí tenemos que estar involucrados en la inteligencia artificial y en las ventas online", puntualizó.

Aunque reconoció que los comercios establecidos seguirán siendo relevantes para la economía, subrayó que sus propietarios deberán diversificar sus estrategias y aprovechar los recursos digitales para conservar su presencia frente a un consumidor cuyos hábitos de compra han cambiado.

El presidente de la Quincena del Comercio recordó que la capacitación de los afiliados es una de las tareas de la Canaco. Por ello, el programa de actividades de esta edición contempla acciones encaminadas a fortalecer las habilidades y conocimientos de los negocios de la Región Sureste de Coahuila.

La cámara empresarial representa actualmente a cerca de 6 mil 200 establecimientos comerciales en Saltillo. Para sus integrantes, el reto consiste en actualizar sus procesos, incorporar nuevas herramientas y aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno digital en un mercado cada vez más competido.