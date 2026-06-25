Miguel Felipe Mery Ayup informa sobre traslado de internos del CESAME

SALTILLO, COAH.- El Magistrado Presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, informó que se fortaleció la coordinación entre jueces, la Fiscalía General del Estado, el sector salud y las autoridades penitenciarias para brindar atención especializada a personas que, además de haber cometido delitos, presentan afectaciones mentales derivadas del consumo de drogas.

Explicó que las resoluciones emitidas por los jueces no siempre concluyen con el internamiento en un centro penitenciario, sino que también contemplan medidas de atención médica y psicológica.

Bajo este esquema, los pacientes reciben terapia, medicamentos y seguimiento especializado cuando su condición lo requiere.

Como parte de esta estrategia, cinco personas que permanecían internadas desde hace años en el Centro Estatal de Salud Mental (CESAME) fueron trasladadas a centros penitenciarios que cuentan con las condiciones necesarias para continuar con el mismo tratamiento médico bajo custodia.

Mery Ayup señaló que estas acciones responden a la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas de fortalecer el trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad, salud y procuración de justicia, lo que ha permitido mejorar la atención de este tipo de casos.

Indicó que el CESAME enfrenta una alta demanda de espacios hospitalarios, por lo que la liberación de cinco camas permitirá atender a nuevos pacientes. Agregó que la meta del sistema estatal es estabilizar a las personas en tratamiento en un periodo de entre cuatro y cinco semanas.

El magistrado precisó que las personas trasladadas cometieron delitos graves y, debido a sus condiciones de salud mental, requieren supervisión permanente, suministro de medicamentos y atención médica especializada. Añadió que muchos de estos padecimientos están relacionados con el consumo de sustancias como cristal, fentanilo y otras drogas que pueden provocar daños irreversibles.

Como ejemplo, recordó el caso de un joven de Saltillo que asesinó a su madre y que debió ser enviado a una institución especializada en Querétaro, debido a que no podía permanecer en el CESAME. Explicó que, con la infraestructura que actualmente se desarrolla en los centros penitenciarios, se busca que personas en condiciones similares reciban tratamiento adecuado sin salir del sistema estatal de custodia.

Mery Ayup detalló que los internos con estas características permanecen en áreas separadas del resto de la población penitenciaria y son supervisados para garantizar el cumplimiento de sus tratamientos médicos. Actualmente, más de 40 personas reciben este tipo de atención en distintos centros de reclusión del estado.

Finalmente, informó que las autoridades continúan revisando los casos de personas detenidas por narcomenudeo y otros delitos relacionados con el consumo de drogas, con el propósito de determinar las medidas de atención y tratamiento más adecuadas para cada situación.