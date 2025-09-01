Alcalde de Saltillo refuerza compromiso por seguridad pública

SALTILLO, COAHUILA.- Al encabezar el pase de lista y de revista, en el que participaron instituciones de los tres órdenes de Gobierno, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, refrendó su compromiso de no dar ni un paso atrás en el tema de la seguridad pública con el fin de mantener la tranquilidad de las familias saltillenses.

En esta actividad participaron elementos de los 16 agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo; así como del Gobierno del Estado a través de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, además, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México.

"La seguridad es la prioridad de prioridades en esta administración municipal. Hoy, con la participación de todas y todos ustedes, refrendamos la importancia de la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Además, reconozco al gobernador Manolo Jiménez Salinas por su firme apoyo", declaró el alcalde de Saltillo.

En su mensaje, Javier Díaz González dio a conocer que en lo que va de su administración se han invertido 114 millones de pesos en el rubro de seguridad, en la compra de patrullas, uniformes, cámaras de videovigilancia, casetas de vigilancia, oficinas móviles, y demás equipo.

El Edil dio a conocer, además, que con este pase de lista y revista concluyó con saldo blanco el operativo por el periodo vacacional de verano y, a la vez, inició el relacionado con el regreso a clases.

En su mensaje, el fiscal general de Estado, Federico Fernández Montañez, reconoció el trabajo coordinado que se hace con el alcalde Javier Díaz González y que ha permitido que Saltillo se mantenga como la capital más segura de México.

Fernández Montañez dio a conocer que en Coahuila se tienen indicadores de seguridad de los más bajos en, al menos, los últimos 18 años, y ejemplificó con el número de homicidios dolosos en lo que va del año en la entidad con 58, una de las cifras más bajas a nivel nacional.

"Este modelo de seguridad de Coahuila, que ha sido muy exitoso, se basa en la voluntad política del gobernador Manolo Jiménez de entrarle al tema, en la coordinación, la participación de la ciudadanía y yo agregaría la continuidad que le ha dado el alcalde Javier Díaz González en Saltillo", afirmó el Fiscal General.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, afirmó que no es obra de la casualidad que Saltillo se mantenga como una de las ciudades más seguras de México; si no es resultado del trabajo diario.

"En Saltillo no se baja la guardia en el tema de la seguridad pública, y la coordinación entre todas las instituciones que participamos en este tema, es una de las fortalezas de este modelo", apuntó Garza Félix.

En el evento también estuvo el coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Esteban Salazar León, comandante del 69 Batallón de Infantería, en representación del general Jesús Alejandro Adame Cabrera, comandante de la Sexta Zona Militar; el capitán de navío, José López Ferra, comandante de la base de la Marina en Saltillo; José Andrés Dávila, agente mayor de la Guardia Nacional, en representación del general José Luis Sedano Ramírez, comandante de la Guardia Nacional.

Además, el regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, Eduardo Medrano Aguirre; Simón Pérez Saldaña, coordinador operativo de la región sureste de la Policía Estatal; y Jordán Espino Guzmán, director de la Policía Municipal y Tránsito.