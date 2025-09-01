Emiliano Aldaco abandona hospital tras riña en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.– Emiliano Aldaco, ex jugador de Lobos, volvió a respirar aire de libertad este lunes al abandonar el Hospital General de Saltillo, donde permaneció internado por varias semanas tras sobrevivir a una brutal riña en la colonia Omega.

El futbolista de 24 años se aferró a la vida contra todo pronóstico. "Su recuperación fue mejor de lo esperado", reconoció personal médico que lo atendió día y noche.

Pero mientras su salud mejora, el terreno legal se complica. Durante su estancia en sedación, trascendió que Emiliano habría confesado sentirse culpable y aseguró que fue él quien golpeó primero a Martín, señalado oficialmente como su agresor.

"Él se mostró arrepentido, incluso dijo que había iniciado la pelea", confirmaron fuentes cercanas al caso. Estas declaraciones, sin embargo, fueron emitidas bajo los efectos de medicamentos, lo que abre la duda sobre su valor en un proceso judicial.

Ahora, el balón está en la cancha de la justicia. Emiliano deberá rendir una declaración formal para definir su versión de lo ocurrido aquella noche. Mientras tanto, Martín continúa bajo proceso por las lesiones causadas, aunque ninguna línea de investigación ha sido descartada.

El ex Lobos dejó el hospital con paso lento, pero con la mirada firme. La batalla por su vida quedó atrás; la siguiente se librará en los tribunales.