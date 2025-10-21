Vuelo inaugural de Viva Aerobús en Aeropuerto Plan de Guadalupe

SALTILLO, COAH.- Ante el próximo vuelo inaugural de Viva Aerobús programado para el próximo viernes 31 de octubre, el Aeropuerto Internacional 'Plan de Guadalupe' avanza en una serie de adecuaciones y trabajos de modernización para mejorar su infraestructura y operación ante el aumento proyectado en el flujo de pasajeros.

El administrador del aeropuerto, Jorge Jiménez Camacho, informó que estas acciones incluyen refuerzos estructurales, ampliación de áreas de abordaje y modernización de sistemas de seguridad y señalización aérea, con el objetivo de garantizar una experiencia más eficiente y segura tanto para pasajeros como para operadores.

"Estamos trabajando para elevar los estándares operativos del aeropuerto, en línea con el inicio de operaciones de Viva Aerobús, que sin duda marcará un nuevo impulso para la conectividad aérea de la Región Sureste y Coahuila", señaló Jiménez Camacho.

Como parte de los preparativos, se han instalado nuevos cubículos de atención exclusivos para Viva Aerobús, se colocaron tres máquinas de rayos X para la inspección de documentos y equipaje, y se realizó la remodelación del sistema de bandas transportadoras en el área de documentación.

Detalló que estas obras forman parte de una estrategia integral de modernización, que busca consolidar al aeropuerto de Ramos Arizpe como un punto clave en la expansión de rutas aéreas tanto comerciales como turísticas.

Según información de la página oficial de Viva Aerobús, el vuelo inaugural partirá desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a las 4:15 de la tarde del 31 de octubre, y arribará al 'Plan de Guadalupe' a las 5:45 PM. El vuelo de regreso despegará de Ramos Arizpe a las 6:15 PM, con destino al AIFA, donde aterrizará a las 7:55 PM.