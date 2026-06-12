Coahuila y Nuevo León firman convenio para modernizar exhortos judiciales

SALTILLO, COAH.- Con el objetivo de modernizar los procesos judiciales y agilizar la comunicación entre tribunales, los poderes judiciales de Coahuila y Nuevo León firmaron un convenio de colaboración para implementar un sistema electrónico de envío y recepción de exhortos judiciales.

El acuerdo fue suscrito por el Magistrado Presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, y la Magistrada Presidenta del Poder Judicial de Nuevo León, Laura Córdova Rodríguez, quienes destacaron los beneficios que esta herramienta tecnológica aportará a la impartición de justicia en ambas entidades.

Durante el acto protocolario, Mery Ayup explicó que el nuevo mecanismo permitirá reducir tiempos en la tramitación de exhortos, optimizando la comunicación entre los órganos jurisdiccionales y facilitando el intercambio de información de manera más rápida y segura.

Señaló que la implementación de este sistema forma parte de los esfuerzos de modernización que impulsan ambos poderes judiciales para ofrecer servicios más eficientes a la ciudadanía y responder a las necesidades actuales de acceso a la justicia.

El magistrado destacó que la digitalización de estos procedimientos contribuirá a fortalecer la coordinación institucional entre Coahuila y Nuevo León, además de generar ahorros en recursos y simplificar procesos que anteriormente requerían trámites presenciales o documentales.

Por su parte, las autoridades judiciales coincidieron en que la incorporación de herramientas tecnológicas representa un paso importante para consolidar una justicia más ágil, accesible y cercana a las personas.

Finalmente, Mery Ayup reiteró que con este convenio, ambas entidades avanzan en la transformación digital de sus sistemas judiciales, con el propósito de mejorar la atención a los ciudadanos y hacer más eficiente la labor de los órganos encargados de impartir justicia.