Pobreza y embarazo temprano limitan oportunidades

SALTILLO, COAH.- La pobreza y el embarazo a temprana edad figuran entre los factores que dificultan el avance social de las familias en Coahuila, al limitar el acceso a la educación, el empleo y mejores ingresos, advirtió Lucía Garza Guerra, directora general de la Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC).

La organización dará a conocer el próximo 17 de noviembre los resultados de un estudio sobre movilidad social en el estado, con el que busca identificar las diferencias entre regiones y los obstáculos que enfrentan las personas para alcanzar mejores condiciones de vida que las de sus familias de origen.

Entre los hallazgos preliminares, Garza Guerra destacó que en La Laguna una proporción importante de quienes nacen en los estratos socioeconómicos más bajos permanece en ellos, lo que refleja las dificultades para superar las condiciones de desigualdad. En cambio, las regiones Norte y Carbonífera registran porcentajes más elevados de personas que consiguen avanzar desde los niveles socioeconómicos inferiores. La directora de la FEC señaló que será necesario profundizar en las razones de estas diferencias para identificar qué condiciones favorecen o frenan el desarrollo.

Explicó que el objetivo del análisis es obtener un panorama más detallado de la situación social de Coahuila y generar información que permita dirigir los recursos hacia las zonas y problemáticas donde puedan tener mayor impacto. Otro de los aspectos que preocupa a la organización es el embarazo durante la adolescencia y la juventud, especialmente cuando la maternidad obliga a las mujeres a interrumpir su preparación académica o abandonar sus empleos.

Garza Guerra señaló que estas circunstancias pueden dificultar el acceso a trabajos formales y mejores ingresos, además de prolongar las condiciones de pobreza entre generaciones. Advirtió que, en determinados entornos familiares, la maternidad a temprana edad se ha convertido en una situación normalizada, lo que puede complicar que las jóvenes retomen sus estudios y desarrollen oportunidades laborales a largo plazo.

Ante este panorama, consideró necesario explorar mecanismos de apoyo para que las madres jóvenes puedan continuar su educación, incorporarse al mercado laboral y superar las barreras que limitan su desarrollo. No obstante, aclaró que todavía no existe una estrategia definida en ese sentido.

Respecto a Saltillo, la directora general de la FEC indicó que algunos de sus indicadores presentan condiciones más favorables, aunque subrayó que esto no significa que la capital coahuilense esté exenta de rezagos sociales. Añadió que los resultados deben evaluarse con parámetros amplios y no solamente mediante comparaciones con otras entidades, pues los indicadores positivos en determinados rubros no eliminan los desafíos pendientes en educación, pobreza y desarrollo social.