Javier Díaz González arranca obra de pavimento en Saltillo: 2.9 millones de inversión

Saltillo, Coah.- Con una inversión de 2.9 millones de pesos, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, arrancó los trabajos de rehabilitación de pavimento en el bulevar Francisco Coss, obra que mejorará la conectividad de miles de saltillenses que diariamente transitan por este sector, así como de quienes utilizan la ruta troncal del Aquí Vamos Gratis.

Los trabajos contemplan la aplicación de riego de sello, consistente en aplicar una capa de material asfáltico cubierta por gravilla para abarcar mayor superficie, y se realizarán en ambos sentidos desde el bulevar Nazario Ortiz hasta el bulevar Venustiano Carranza.

"Es una obra muy importante porque es una arteria principal para nuestro municipio y por aquí pasa nuestro gran programa de Aquí Vamos Gratis, donde miles de familias todos los días lo utilizan para su movilidad, en el que llevamos más de 5.3 millones de pasajes y más de 73 millones de pesos se han ahorrado en transporte público", refirió el presidente municipal.

Acompañado por vecinas y vecinos del sector, Javier Díaz mencionó que arrancará un gran proyecto de rehabilitación de diferentes vialidades que se llevará a cabo con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

"Vamos a seguir llevando obras, programas y acciones que beneficien a las y los saltillenses y tengan la seguridad de que seguiremos trabajando todos los días para llevar a cabo acciones que sigan consolidando la grandeza de Saltillo", refirió el alcalde.

Héctor Lerma Haro, subdirector de Obras Públicas, dio a conocer que se trabajará en una longitud total de mil 581 metros lineales, cubriendo una superficie de más de 40 mil 200 metros cuadrados.

"Arrancamos esta importante obra por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, que incluye además la aplicación de vialetas y pintura para delimitación de carriles", dijo.

En representación de las y los vecinos del sector, Rosalinda Vázquez Torres agradeció al alcalde Javier Díaz por realizar esta obra.

"Tenemos un alcalde comprometido con los saltillenses, que desde el primer día que tomó su cargo nos está cumpliendo, un alcalde que mira de frente y ahora recibimos esta obra en esta calle, que es una arteria principal que vendrá a mejorar el tránsito y estamos seguros de que con esta obra seguirán muchas más", refirió.

Durante el arranque de la obra estuvieron presentes, Rocío Ramos Moncada, diputada local del distrito 13; Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; y los regidores Mario Mata Quintero y Amal Esper Serur, ambos integrantes de la misma Comisión.