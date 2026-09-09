Hombre hondureño fallece en la explanada del Hospital General de Saltillo

SALTILLO, COAH.- Un hombre de aproximadamente 44 años, de origen hondureño y en situación de calle, fue encontrado sin vida la mañana de este miércoles en la explanada del Hospital General de Saltillo.

El hombre, quien tenía una discapacidad que le impedía caminar, permanecía junto a su silla de ruedas y presuntamente había pasado la noche en ese sitio, como aparentemente lo hacía de manera habitual.

Personas que se encontraban en el lugar lo observaron inconsciente y solicitaron ayuda. Personal médico del Hospital General acudió al sitio y confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado aseguraron la zona e iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento.

De manera preliminar, se presume que el hombre pudo haber muerto por causas naturales; sin embargo, será la necropsia la que establezca con certeza la causa del deceso.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizarán los estudios correspondientes.

Personal del Hospital General informó que el hombre había recibido la atención médica necesaria y que, en su momento, incluso se le ofreció albergue, pero éste se negó.