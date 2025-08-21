Mujer de 43 años herida en ojo por aplicación de pegamento

Una mujer de 43 años, identificada como Martha, resultó con una lesión considerable en su ojo izquierdo luego de un desafortunado accidente ocurrido la mañana de este miércoles en su domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, Martha intentó aplicarse unas gotas prescritas por su médico, pero en lugar del medicamento utilizó por error un gotero que contenía pegamento Kola Loca.

La reacción fue inmediata, generando fuerte dolor y preocupación entre los integrantes de su familia, quienes solicitaron ayuda de inmediato.

La afectada fue llevada inicialmente a la estación de Bomberos Morelos, donde los socorristas le brindaron los primeros auxilios y pidieron el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja.

Posteriormente, fue trasladada a una clínica privada ubicada en la esquina de las calles Álvarez y Cuauhtémoc, lugar donde ya había recibido atención por una cirugía ocular previa.

En la clínica se espera que un oftalmólogo realice una valoración detallada para determinar el alcance del daño y las posibles consecuencias de la aplicación del adhesivo en su ojo.