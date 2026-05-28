Cynthia Fuentes presenta a Don Kuko Kalaco en el Museo de la Catrina de Saltillo

Con una playera de la Selección Mexicana, balón en mano y el característico estilo festivo de las catrinas, Don Kuko Kalaco se convirtió en la nueva atracción del Museo de la Catrina en Saltillo, iniciativa con la que el recinto cultural busca sumarse al ambiente mundialista y atraer visitantes locales y foráneos.

La directora del Museo de la Catrina y del Museo de la Muñeca, Cynthia Fuentes, explicó que esta figura fue creada para integrarse a la promoción turística y cultural de la ciudad, aprovechando el entusiasmo que genera el futbol entre las familias. "Precisamente nos unimos como Museo de la Catrina a todo este boom del Mundial. Se llama Don Kuko Kalaco y estamos invitando a toda la gente a que venga y se tome fotos", comentó.

La instalación incluye una gran pelota decorada como balón de futbol y forma parte de una estrategia para acercar al público a los espacios culturales mediante actividades recreativas e interactivas. Fuentes adelantó que próximamente se lanzará una dinámica en redes sociales en la que las personas podrán compartir sus fotografías con Don Kuko Kalaco. La imagen más original será premiada con un paquete que incluirá artículos temáticos, comidas en restaurantes del Centro Histórico, entradas a otros espacios y cortesías en cafeterías locales. "La mejor foto la va a elegir la misma gente a través de likes en la página del Museo de la Catrina", señaló.

La directora destacó además la riqueza cultural de ambos recintos. El Museo de la Catrina cuenta con más de 10 salas de exposición y más de 100 piezas relacionadas con este emblemático personaje mexicano, mientras que el Museo de la Muñeca alberga más de 7 mil muñecas provenientes de más de 150 países. "Aquí vas a conocer la historia de la Catrina, su creador y todo el folclore y magia que envuelven a este personaje. No tienes que ir hasta Ciudad de México para vivir esta experiencia, aquí en Saltillo también puedes encontrarla", expresó.

Añadió que las salas están diseñadas para que los visitantes interactúen y compartan sus experiencias en redes sociales, convirtiendo el recorrido en una experiencia visual y familiar. Fuentes recordó que ambos museos celebrarán próximamente 17 años de existencia, consolidándose como espacios culturales representativos del Centro Histórico de Saltillo y del arte popular mexicano en el noreste del país.