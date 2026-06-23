Saltillo: Museo del Ladrillo inicia operaciones tras rehabilitación

SALTILLO, COAH.- El Museo del Ladrillo, ubicado en el Biblioparque Norte, fue rehabilitado y puesto nuevamente en operación mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal de Saltillo y la Unión de Ladrilleros de la Región Sureste, informó Edgar Puentes, titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Inmude).

El funcionario explicó que, aunque el recinto era administrado por la Unión de Ladrilleros, nunca había sido abierto formalmente al público, por lo que se emprendieron diversas acciones para recuperarlo y hacerlo accesible a los visitantes.

"En el marco del Fut Fest se recuperó ese espacio para la sociedad. Nos reunimos con el presidente de la Unión de Ladrilleros, Jesús Esquivel, para revisar los detalles que faltaban, ya que el museo no había sido aperturado al público como tal", señaló.

Entre los trabajos realizados destacó la limpieza integral de las instalaciones, la rehabilitación de sanitarios y la colocación de una nueva puerta principal para mejorar la imagen y el acceso al recinto.

Puentes informó que durante el desarrollo del Fut Fest, la Unión de Ladrilleros ofrece alimentos y bebidas dentro del espacio, actividad que permitirá generar recursos para contribuir a su mantenimiento y operación.

Indicó que, una vez concluido el festival, el Museo del Ladrillo abrirá de manera regular para que la ciudadanía conozca la historia y la tradición de una actividad productiva que ha formado parte del desarrollo de Saltillo y de la Región Sureste.

El espacio alberga exposiciones elaboradas con ladrillo, muestras integradas en pisos y muros, además de piezas históricas y herramientas que documentan la evolución de este oficio artesanal a lo largo de casi un siglo.

"Podrán ver y sentir lo que es el trabajo artesanal de los ladrilleros de Saltillo y de la región sureste, además de conocer reliquias y piezas muy antiguas que muestran cómo se trabajaba el ladrillo hace cerca de 100 años", expresó.