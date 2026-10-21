Intervención en Saltillo: menor encontrado trabajando en venta de alcohol

SALTILLO, Coah. - La Secretaría del Trabajo de Coahuila detectó a un menor de edad que trabajaba en un establecimiento donde se venden bebidas alcohólicas en Saltillo, por lo que activó los protocolos correspondientes para salvaguardar su integridad, informó la titular de la dependencia, Nazira Zogbi Castro.

La funcionaria explicó que la legislación prohíbe que los menores realicen actividades peligrosas, trabajen durante la noche o sean empleados en establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas, por lo que se mantiene la vigilancia para prevenir estas situaciones.

Detalló que, cuando se identifica un caso de este tipo, el adolescente es retirado de inmediato del centro laboral y se inicia un proceso de seguimiento con su familia para conocer sus condiciones y comprobar que continúe con sus estudios. Como parte de la intervención, se solicita la participación de los sistemas DIF municipales, la Secretaría de Educación y las autoridades competentes, con el propósito de garantizar la protección del menor.

Zogbi Castro indicó que, dependiendo de las circunstancias detectadas, también se puede dar aviso a la Fiscalía y a las autoridades federales para que determinen las medidas y sanciones correspondientes. Entre las posibles consecuencias se encuentra la clausura del establecimiento involucrado.

Por otra parte, la secretaria informó que en Coahuila se gestionan alrededor de 3 mil permisos para que menores de edad puedan trabajar, principalmente en los municipios de Saltillo y Torreón. Precisó que, para obtener la autorización, es necesario presentar una carta de la empresa interesada, con la finalidad de que la dependencia revise las condiciones del lugar donde se pretende contratar al adolescente.

Además, subrayó que uno de los requisitos indispensables para autorizar el trabajo de menores es que continúen con su formación académica.