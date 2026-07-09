Emergencias por lluvias en Saltillo: Protección Civil activa notificaciones

SALTILLO, COAH.- El Ayuntamiento de Saltillo mantiene la notificación preventiva a personas que habitan en las inmediaciones de arroyos ante el riesgo que representan las lluvias, informó el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho.

El funcionario señaló que estas acciones se realizan de manera permanente por parte de Protección Civil y en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), autoridad competente en las zonas federales colindantes con los cauces.

"Nosotros hemos estado notificando a todas aquellas personas que se encuentran a las orillas de los arroyos. Protección Civil lo hace continuamente y también trabajamos de manera coordinada con Conagua", declaró.

Saracho explicó que, aunque no dispone de un número de familias afectadas por las recientes lluvias, las corporaciones municipales han respondido a las contingencias generadas por las precipitaciones.

Indicó que la Dirección de Desarrollo Social participa en la atención de las emergencias, mientras que Bomberos, Protección Civil y Seguridad Pública brindan apoyo a automovilistas cuyos vehículos quedan varados, además de auxiliar a familias cuyas viviendas resultan afectadas por las corrientes de agua.

"Siempre tienen el apoyo y la colaboración del Cuerpo de Bomberos para poder auxiliarlos", afirmó.

El secretario agregó que Protección Civil mantiene vigilancia permanente en los puntos identificados con mayor riesgo, donde operan semáforos pluviales y sistemas de alerta, entre ellos el bulevar Musa y el arroyo Figueroa, además de otros sectores de la ciudad.

Respecto a la efectividad de las notificaciones, reconoció que algunas personas vuelven a instalarse en zonas de riesgo después de recibir los avisos; sin embargo, subrayó que el Gobierno Municipal mantiene la obligación de informar y prevenir, además de trabajar de manera coordinada con Conagua para atender esta problemática.