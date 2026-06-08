Saltillo lanza plataforma digital para promover su turismo

Saltillo, Coah.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, presentó la nueva página de internet de la Dirección de Turismo Municipal, una herramienta digital que pone al alcance de la ciudadanía y visitantes toda la información relacionada con las actividades, eventos y atractivos turísticos de la capital de Coahuila.

Díaz González comentó que, a través de esta nueva plataforma, disponible en turismosaltillo.gob.mx, se busca fortalecer la promoción turística de la ciudad mediante un espacio práctico y accesible que integra la oferta de la cadena de valor de este sector.

"Lo que buscamos es concentrar en un solo sitio los eventos, las diferentes atracciones y todo lo que sucederá en Saltillo en materia turística. Tenemos mucho que presumir y un punto muy importante es que quienes nos visitan pueden disfrutar de nuestra ciudad con tranquilidad, seguridad y paz", comentó el Alcalde.

Javier Díaz recordó que tan solo durante los meses de junio y julio están programados más de 400 eventos, entre las actividades del Festival Internacional de las Artes Saltillo 2026, en el marco del 449 aniversario de la ciudad, y el FUTFEST 2026, con dinámicas relacionadas con la máxima fiesta del fútbol mundial.

La nueva plataforma ofrece información sobre eventos culturales, artísticos, deportivos y recreativos que se desarrollan en Saltillo, con el propósito de que las personas puedan conocerlos y planear su visita.

Asimismo, incluye información sobre museos, hoteles, restaurantes, templos históricos, opciones de ecoturismo, la Ruta Vinos y Dinos, rutas de transporte, vuelos disponibles en la región y líneas de transporte foráneo.

De igual forma, cuenta con mapas interactivos de los principales atractivos de la ciudad y del Centro Histórico, además de un enlace directo al portal turístico Sorpréndete con Coahuila.

La directora de Turismo Municipal, Lydia María González Rodríguez, agradeció el respaldo del alcalde Javier Díaz González y destacó su compromiso con el fortalecimiento del turismo en la región.

"Esto no es solo una página de turismo, es una nueva forma de descubrir lo que ofrece Saltillo y de compartirlo con México y el mundo. Es el reflejo del compromiso de seguir innovando y acercando el turismo a quienes están en busca de nuevas experiencias", apuntó González Rodríguez.

En el evento también estuvieron presentes los regidores Mario Alberto Mata Quintero y Ricardo Treviño Salinas, integrantes de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y Turismo; el presidente de la OCV Saltillo, Enrique López Aguirre; así como funcionarios municipales y representantes de la cadena de valor turística de la región.