Nuevas rutas troncales gratuitas benefician a más de 180 mil saltillenses

El alcalde Javier Díaz González informó que inició el proceso de credencialización del programa social universal de transporte "Aquí Vamos Gratis", que contará con una plataforma de Pre-registro que facilitará el intercambio de las tarjetas NET, respetando su saldo.

Recalcó que las tarjetas Saltibus continuarán funcionando de manera normal y no es necesario hacer el cambio.

"Lo que buscamos es generar la menor cantidad de molestias a la ciudadanía y que pueda tener la nueva tarjeta sin ningún costo, todo es totalmente gratuito, para que puedan acceder a las 2 rutas troncales gratuitas a partir del 1 de octubre, así como a las demás rutas con su costo habitual", dijo el Presidente Municipal.

Javier Díaz González mencionó que en todo momento se ha trabajado en equipo con los concesionarios para ofrecer un mejor servicio a las y los saltillenses, ya que ellos seguirán operando las rutas alimentadoras.

"Con el programa social universal de transporte Aquí Vamos buscamos incentivar a las y los saltillenses a volver a tomar el transporte como una opción de movilidad y que sea una experiencia diferente. Esto además de tener un impacto positivo en la economía de las y los saltillenses, ya que el 30 por ciento del ingreso se va al tema del transporte y con esto lo podemos disminuir para que sea usado en otros rubros", refirió.

El Alcalde agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas la coordinación y el apoyo para impulsar el programa "Aquí Vamos", siempre en busca de cómo mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses.

Durante el anuncio estuvieron presentes Lissette Álvarez Cuéllar, tesorera municipal; Alejandra Salazar Mejorado, regidora presidenta de la Comisión de Transporte; César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Alberto Salinas de las Fuentes, director del IMPLAN; y Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social.

Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, dio a conocer que para acceder al Pre-registro para la credencialización deberán ingresar a www.saltillo.gob.mx/aquivamos, donde se solicitará la CURP y la plataforma te orientará sobre los pasos a seguir.

Si cuentan con una tarjeta preferencial de adulto mayor, estudiante o discapacidad aparecerá automáticamente en el sistema, en caso de no ser así solicitará nombre completo, fecha de nacimiento, celular y correo electrónico para acceder a una tarjeta general.

Una vez guardado correctamente el registro, personal del IMMUS se comunicará para informar el día, horario y módulo en el que podrán hacer el intercambio de su tarjeta y así evitar que pierdan tiempo.

"La instrucción del alcalde Javier Díaz es generar la menor molestia posible para aquellos que ya tienen una tarjeta, las de tarifa preferencial son los primeros grupos que se van a atender, incluso visitaremos a las personas con discapacidad a quienes se les dificulte moverse", dijo.

Víctor de la Rosa Molina señaló que la segunda etapa del proceso de credencialización será la habilitación de módulos y brigadas por toda la ciudad para que todas y todos puedan acceder a la tarjeta "Aquí Vamos Gratis".

Para ello participarán las y los funcionarios municipales de todas las áreas para acercar las tarjetas a las colonias, instituciones educativas, paradas del transporte y centros comerciales, entre otros puntos de todos los sectores de la ciudad.

Las 2 nuevas rutas troncales

Víctor de la Rosa Molina, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, dio a conocer que las 2 rutas troncales gratuitas de norte-sur y oriente-poniente y viceversa, vendrán a beneficiar a más de 180 mil saltillenses.

La ruta troncal norte-sur contempla 42 kilómetros en total y transitará por importantes vialidades como Antonio Cárdenas, Venustiano Carranza e Isidro López; abarcando una población total de 96 mil 578 personas que viven a 5 minutos caminando hasta la ruta y 177 mil entre 10 y 15 minutos, asimismo, cuenta con 484 escuelas cercanas.

La ruta troncal oriente-poniente recorrerá desde Misión Cerritos hasta la colonia Saltillo 2000 pasando por el bulevar Fundadores y Francisco Coss, con un total de 35.84 kilómetros. En este trayecto se cuenta con una población de 88 mil 735 personas a 5 minutos caminando y 163 mil 619 entre 10 y 15 minutos, y 221 escuelas.

Ambas rutas troncales gratuitas tendrán su primera salida en días hábiles a las 5:00 horas y concluirá con la última salida a las 21:59 horas con intervalos de 10 minutos.

Los sábados la primera salida será a las 6:00 horas y la última a las 21:59 horas, mientras que los domingos arrancará a las 7:00 horas y concluirá a las 20:59 horas; sábados y domingos los intervalos serán de 15 minutos.