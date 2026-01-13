Javier Díaz González y Luly López Naranjo presentan nuevo Espacio DIF en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González y su esposa Luly López Naranjo inauguraron la ampliación del centro comunitario en la colonia Satélite Sur, que cuenta con un nuevo Espacio DIF que promoverá el bienestar y la salud mental desde una perspectiva humana y accesible.

"Nos da mucho gusto poder estar aquí entregando esta obra donde miles de saltillenses son beneficiados todos los días con diferentes actividades; vemos que utilizan este espacio para convivencia, recreación, esparcimiento, deporte y cultura, y con ello generamos comunidad y fortalecemos el tejido social", dijo.

Reconoció el trabajo de su esposa Luly López Naranjo de llevar el DIF Saltillo a las colonias, barrios y ejidos para poder tener ese contacto permanente y cercano, así como el recién inaugurado Espacio DIF.

Javier Díaz mencionó que en esta obra se aplicó una inversión de 2.9 millones de pesos y que, gracias al apoyo de la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de una subasta de obras de arte, se logró recabar recursos para amueblar el Espacio DIF.

"Gracias al rector Octavio Pimentel, quien busca no solo generar beneficios para los estudiantes, sino para toda la comunidad", refirió el alcalde.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, mencionó que este nuevo Espacio DIF en Satélite Sur brindará servicios de atención psicológica, orientación médica y acompañamiento familiar, totalmente gratuitos.

"El objetivo es estar más presentes, más cerquita de ustedes y atenderlos como se merecen. Estamos muy contentos y queremos seguir abriendo más Espacios DIF", refirió.

El rector de la UAdeC, Octavio Pimentel, acompañado por su esposa Daniela Valdez Barrón, reiteró su compromiso de trabajar en los proyectos que emprendan el Gobierno Municipal y el DIF Saltillo.

"Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, por eso felicito y agradezco el acompañamiento de Javier Díaz, el mejor alcalde de México, y de su esposa Luly. Nos comprometemos al 100 por ciento a trabajar en los proyectos; tenemos psicólogos, trabajadores sociales, médicos y odontólogos que vamos a poner a disposición de los Espacios DIF para poder trabajar en equipo con ustedes", dijo.

Por su parte, Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, informó que ante la necesidad de las y los vecinos de Satélite Sur se trabajó en la ampliación del centro comunitario con la construcción de áreas para cocina, alacena, oficina, consultorios y sala de espera.

Asimismo, se realizó mantenimiento general del inmueble, que incluyó cambio de ventanas por cancelería de aluminio, mantenimiento de protecciones, cambio de puertas interiores y puerta metálica principal, aplicación de pintura interior y exterior, además de la instalación de malla sombra, piso cerámico, lámparas LED e inodoros y lavabos nuevos.

A nombre de las y los beneficiarios, Benjamín de la Torre Cisneros agradeció al alcalde Javier Díaz y a su esposa Luly López por este nuevo espacio que traerá grandes beneficios a la comunidad.

"Este espacio permitirá que más niñas, niños, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad tengan acceso a actividades como talleres y servicios que fortalecen su desarrollo, bienestar y su integración social. Aquí se fomenta el aprendizaje, la convivencia, el cuidado de la salud y, sobre todo, la unión familiar", mencionó.

Durante la entrega de la ampliación del Centro Comunitario estuvieron presentes, Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; César Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social; Gabriela Montemayor González, titular de Centros Comunitarios; y Blanca Estela Herrera Paisano, gestora social del sector.