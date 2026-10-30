Falta de votos obliga a reponer proceso de presidencia en el IEC de Coahuila

SALTILLO, COAH.- El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) tendrá que iniciar un nuevo proceso para elegir a quien ocupará su presidencia, luego de que la propuesta presentada no reuniera los votos necesarios para concretar la designación, informó Christian Viviana Escobedo Loya, consejera presidenta de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad.

La funcionaria explicó que este tipo de nombramientos requiere el respaldo del órgano colegiado, por lo que la falta de mayoría obliga a reponer el procedimiento mediante la emisión de una nueva convocatoria.

Escobedo Loya consideró que, ante el escenario que atraviesa el INE a nivel nacional tras la salida de su presidenta, Guadalupe Taddei, por presuntas irregularidades y corrupción, resulta fundamental fortalecer el diálogo entre las consejerías y evitar que las decisiones se adopten de manera unilateral.

En tanto se resuelve la designación correspondiente, la consejera Blanca Cruz permanece al frente del organismo nacional de manera provisional, mientras la Cámara de Diputados lleva a cabo las determinaciones para nombrar a quien ocupará formalmente la presidencia.

La representante del INE en Coahuila agregó que la conducción provisional busca mantener la participación de todas las integrantes del Consejo General, de modo que los asuntos relevantes, entre ellos los nombramientos derivados de las renuncias presentadas, sean analizados y resueltos conforme a las reglas establecidas.

La consejera presidenta de la Junta Local sostuvo que privilegiar los acuerdos colegiados permite dar mayor certidumbre al funcionamiento de las instituciones electorales y ofrecer tranquilidad a la ciudadanía respecto a sus decisiones.

En ese sentido, consideró que la renovación del procedimiento para elegir a la presidencia del IEC debe desarrollarse bajo los mecanismos institucionales, con la participación de las consejerías y el cumplimiento de los requisitos establecidos.