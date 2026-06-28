Javier Díaz González anuncia nuevo puente peatonal en Saltillo para mayor seguridad

Saltillo, Coahuila.- El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó los trabajos de infraestructura, mantenimiento urbano y limpieza en distintos sectores de la ciudad, como parte de las acciones del programa 'Aquí Andamos', informó el alcalde Javier Díaz González.

Entre las obras prioritarias destaca la continuación de la instalación del puente peatonal que cruzará el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura de la calle Jesús Berlanga Farías, en la colonia La Estrella.

El alcalde señaló que esta infraestructura brindará mayor seguridad a estudiantes, trabajadores y habitantes que diariamente cruzan esta importante vialidad del sur de la ciudad, además de responder a una solicitud planteada por vecinos del sector.

De manera paralela, cuadrillas municipales realizaron el retiro de troncos de palmeras ubicados sobre la banqueta sur de la lateral del bulevar Fundadores, a la altura del acceso a la colonia Loma Linda, con el objetivo de prevenir riesgos para peatones y automovilistas.

Asimismo, personal del municipio efectuó labores de limpieza integral, deshierbe y mantenimiento de áreas verdes en la plaza pública del fraccionamiento La Fuente, ubicada entre las calles 9 y La Fuente.

Trabajos similares se desarrollaron en la plaza de la colonia Amistad II, localizada entre las calles 14 de Febrero, Las Maravillas y San Valentín, donde se retiró maleza y r

Javier Díaz González destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para conservar la imagen urbana, fortalecer la seguridad y ofrecer espacios dignos para la convivencia familiar.

Finalmente, recordó a la ciudadanía que el asistente virtual 'Saltillo Fácil', disponible en el número 844-160-08-08, permite reportar servicios públicos municipales y dar seguimiento a solicitudes relacionadas con infraestructura, limpieza y mantenimiento urbano.