Alcalde Javier Díaz González lidera rehabilitación de pavimento en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González intensificó los trabajos de rehabilitación del pavimento dañado en calles al interior de barrios, colonias y principales vialidades de la ciudad, con el propósito de mejorar la movilidad, reforzar la seguridad vial y elevar la calidad de vida en Saltillo.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno Municipal, a través de cuadrillas especializadas y el uso de maquinaria de alto rendimiento, realiza labores de retiro de carpeta asfáltica dañada, limpieza del lugar, aplicación de pavimento nuevo y caliente, además de la compactación y nivelación, para garantizar que ciclistas, peatones y automovilistas transiten por las vialidades saltillenses de manera segura y eficiente.

Acciones de la autoridad

El alcalde Javier Díaz destacó que estos trabajos se refuerzan gracias al aumento del número de cuadrillas dedicadas a la rehabilitación de calles y bulevares, las cuales pasaron de ser 7 a convertirse en 17 brigadas que atienden las peticiones y reportes ciudadanos a través del Chat Bot oficial "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08.

Este miércoles, personal del programa "Aquí Andamos" atendió diversos tramos que presentaban desgaste severo, grietas y deformaciones provocadas por el tránsito constante y las condiciones climáticas sobre el bulevar Isidro López Zertuche, entre la carretera a Zincamex y la calle Puerto Escondido.

Estas labores se realizaron a través de maquinaria moderna y tecnología innovadora, con lo que se busca garantizar mayor solidez y adherencia del pavimento nuevo en la vialidad.

Detalles confirmados

De manera simultánea, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajaron de forma intensa en la rehabilitación de varios tramos de las calles Luis María Siller Sánchez, así como Dr. Gonzalo Valdés Valdés, de la colonia Los Doctores.

El Gobierno Municipal informó que estos trabajos se realizan en calles habitacionales, a fin de mejorar de manera directa la movilidad diaria de las familias que acuden a los distintos centros educativos, de trabajo, comercio y demás servicios en este sector de la ciudad.

Al poniente de la ciudad, brigadas de "Aquí Andamos" repararon diversos puntos de la calle La Rioja, entre las vialidades Pamplona y Galicia, del fraccionamiento La Valencia.

Mientras que, al sur de la capital de Coahuila, el Ayuntamiento intensificó sus labores de rehabilitación de la calzada Antonio Narro, en el tramo que comprende entre la calle Francisco Ignacio Madero y el bulevar Enrique Martínez y Martínez.

Impacto en la comunidad

Asimismo, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable atendieron con acciones de limpieza integral las diferentes plazas públicas de la colonia Pueblo Insurgente.

En estos espacios públicos, ubicados entre las calles Emiliano Zapata, Francisco Villa y 27 de Diciembre; así como en el cruce de Roberto Esperón y Vicente Guerrero, personal municipal eliminó maleza, basura y escombro acumulado, con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar y el uso adecuado de los espacios públicos en este sector poniente de la localidad.

Además, para incrementar la seguridad vial de peatones y automovilistas, el Gobierno de Saltillo intervino con limpieza general, poda y deshierbe del camellón central del bulevar Isidro López Zertuche, en el tramo comprendido entre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza y el periférico Luis Echeverría Álvarez.

Con estas obras, el gobierno a cargo de Javier Díaz González avanza en la consolidación de una ciudad más ordenada, segura y funcional para saltillenses y visitantes.