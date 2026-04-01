Javier Díaz anuncia obras en Saltillo por más de 180 millones de pesos

SALTILLO, COAHUILA.- Integrantes del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, COPLADEM, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, aprobaron por unanimidad la propuesta presentada para las obras que se llevarán a cabo en Saltillo por un monto superior a los 180 millones de pesos.

Se trata de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, FISM, para el ejercicio fiscal 2026.

"Todas las obras que ahí se incluyen son para atender lo que la misma ciudadanía está solicitando; son obras que solicitaron durante nuestros recorridos permanentes al interior de las colonias, barrios y ejidos de Saltillo", destacó Javier Díaz.

El alcalde mencionó que además de las obras de este fondo se trabaja en acciones aparte, como obras pluviales, aprovechando los trabajos que se realizarán en el deprimido de Misión Cerritos; los 15 espacios que se van a rehabilitar con Activa tu Parque; los proyectos de Participa Saltillo; la construcción de la octava fosa del Relleno Sanitario; e inversiones con Agsal para incrementar el caudal, entre muchas otras más.

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, informó ante el COPLADEM sobre la propuesta de inversión en la que destacó un total de 119 obras en el área urbana y rural de Saltillo.

Entre las obras que se contemplan están de agua potable en las colonias La Gloria y Las Margaritas; drenaje sanitario en El Álamo, La Gloria, Postal Cerritos, Las Margaritas, Puerta de Oriente y Postal Cerritos Ampliación; drenaje pluvial en Puerta de Oriente y Mirasierra; y red eléctrica en El Mezquite, Puerto de la Virgen, Nueva Imagen y Rincón de los Pastores.

Se incluyen además mejoramiento de viviendas con techos y colectores de captación pluvial en diferentes ejidos de Saltillo; comedores comunitarios en las colonias María de León y Guayulera; puentes peatonales en Hacienda Narro, Universidad Pueblo, Misión Cerritos y El Mezquite; así como una barda perimetral en el Jardín de Niños Rosemary Carolyn Fishburn, en la colonia Misión Cerritos.

El FISM contempla la construcción de consultorios médicos en Morelos, Saltillo 2000, Oceanía y Las Margaritas; techumbres en diferentes planteles educativos de la ciudad; pavimentaciones nuevas y rehabilitaciones; rehabilitaciones de canchas en las colonias Morelos, Ampliación Morelos y Saltillo 2000; rehabilitación de espacios en la Línea Verde.